El arzobispo de San Juan, monseñor Jorge Eduardo Lozano, llamó a "establecer vínculos amigables entre la humanidad y el planeta", ya que, advirtió, "la voracidad consumista se está llevando por delante la casa común"



"No alcanza con unos cuantos parches. Hace falta un cambio de paradigma en los estilos de vida y de producción", dijo el religioso al reflexionar sobre la cumbre COP26, que se desarrolla en Glasgow, Escocia, según citó hoy la agencia AICA.



En este sentido, monseñor Lozano sostuvo que "no es cuestión de seguir echándole la culpa al termómetro".



"Es urgente establecer vínculos amigables entre la humanidad y el planeta. La voracidad consumista se está llevando por delante la casa común", advirtió.



En ese marco, agregó: "Un atropello que lo invade todo y sólo busca rentabilidad a cualquier costo. Los más afectados, como siempre, son los pobres y las comunidades que viven en entornos aún naturales".



El arzobispo sanjuanino indicó que "el cambio climático produce calentamiento global y con este aumento paulatino de la temperatura se derriten los glaciares, aumenta el nivel de los océanos, se contamina el aire, no hay posibilidades de vida para unas cuantas especies".



Monseñor Lozano consideró que las probabilidades de lograr acuerdos eficaces en la COP26 "son todavía inciertas", por lo que tras citar el reciente mensaje del papa Francisco a esa cumbre de líderes mundiales, pidió acompañarla "con la oración y demanda de justicia".



"Se está comprometiendo el presente y el futuro planeta, que es único. No hay otro al cual mudarnos cuando este no soporte más. Cuidemos la casa que es de todos", concluyó.