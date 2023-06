El arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano, llamó hoy a la sociedad a participar de la colecta anual de Cáritas Argentina que se realizará el próximo fin de semana y exhortó al "encuentro entre todos" para "forjar un futuro que incluya sin excluir, sin dejar a la intemperie a nadie".



Lozano, secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), dijo que hay ocasiones en las que "tenemos buenas intenciones y preocupaciones nobles, pero no llegamos a tomar decisiones concretas".



Y las definió como "deseos que surgen ante una noticia del crecimiento de la pobreza, una imagen de niños y niñas en miseria, o un testimonio que recibimos de alguna persona voluntaria".



"Como expresa el refrán popular: 'Obras son amores, y no buenas razones'", sostuvo, y destacó que "ante la falta de decisión lo importante es dar el paso".



Entonces Lozano dijo, en su reflexión semanal, que "el momento es ahora" y por ello convocó a la Colecta Anual de Cáritas Argentina, que se realizará los días 10 y 11 de junio con el lema "Mirarnos. Encontrarnos. Ayudarnos", informó la agencia católica AICA.



El prelado afirmó que "mirarnos" es "lo primero para vencer la indiferencia. Corremos el riesgo de pasar de largo sin darle lugar en el corazón a quien sufre".



"Ignorar a los pobres es dejar afuera, en nuestro país, a la mitad de la gente, a 6 de cada 10 niños niñas y adolescentes", alertó, y pidió: "Miremos a los ojos, no generalicemos en abstracciones que nos mantienen asépticos".



"Encontrarnos es dar otro paso. Ir al encuentro para reconocernos como parte de un mismo nosotros. Una misma familia. Dios nos creó por amor y nos hizo a su imagen y semejanza. Nos dio una dignidad común. Sólo encontrándonos entre todos podremos forjar un futuro que incluya sin excluir, sin dejar a la intemperie a nadie", abundó.



Y añadió que "ayudarnos implica reconocer que nos necesitamos, que hay un ida y vuelta. Vence al modelo paternalista de la relación proveedor-necesitado. Nos ubica en la relación de reciprocidad que ayuda a crecer a la comunidad. El papa Francisco nos anima a reconocernos interdependientes unos con otros".



"Con la participación concreta de todos podemos ayudar", aseveró al convocar a participar de la colecta, que el año pasado recaudó más de 340 millones de pesos.



"Un gracias enorme tanto a hombres y mujeres quienes con su entrega generosa multiplican los recursos en cada comunidad. Gente voluntaria que nos acerca a quienes más sufren y, en ellos, a Jesús", enfatizó Lozano.