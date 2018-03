Señor director:



Es muy difícil escribir esta carta, más aún por la indignación e impotencia que nos sobrepasa al ver cómo "mujeres" sin escrúpulos marchan "alegremente" pidiendo la "despenalización del aborto" y que sea "legal y gratuito" para que sus fiestas no les compliquen la vida con un embarazo no deseado. Ese embarazo no deseado se pudo evitar con anticonceptivos y otros métodos tendientes a no convertirse en asesinas del niño "por nacer". También manifiestan que tienen "derechos". Pero, ¿acaso ese niño que está en el vientre de una mujer no tiene derechos?



La vida es un derecho insoslayable sin reflexiones gratuitas e irresponsables orquestadas por un grupo de mujeres que están acostumbradas a la indecencia o ¿hemos olvidado la marcha del tetazo y de otras que nos han avergonzado a los argentinos y que cada día piden más "comodidades" que están fuera de la ley de la cultura y la vida misma?