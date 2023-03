Las marchas y manifestaciones de los docentes autoconvocados en la provincia, que reclaman mejoras salariales, ya superaron la semana. En ese contexto, continúa el accionar policial durante las manifestaciones. Al respecto, el secretario de Seguridad de la provincia, Carlos Munisaga, indicó que, “lo que hacemos es cuidar las manifestaciones de los docentes”.

“Tensión entre la Policía y los manifestantes hay, pero es mínima. Por ejemplo, hubo un momento en que los docentes quisieron poner una especie de pancarta y generar una especie de carpa en el Plaza España y la Policía no se los permitió. Eso no está permitido, nunca se permitió, a nadie se lo deja acampar en una plaza de la provincia. Entonces, se les aclaró que no podían hacerlo y ahí se produjo una tensión, pero no hubo ningún caso de contacto físico y el accionar policial fue el correcto. De todos modos, hoy está todo filmado y queda al escrutinio del observador. Puede existir la tensión del momento, pero no pasa de eso”, comentó Munisaga en el programa “A todo o nada” de radio Sarmiento, ante la consulta sobre posibles denuncias contra efectivos por parte de los manifestantes.

Al tiempo que agregó: “La bajada de línea del Gobernador -Sergio Uñac- es cuidar la manifestación hasta que podamos encontrar los canales de normalización”.

En cuanto a la posibilidad de que se impida que continúen los cortes en calles y rutas si es que la situación se repite en los próximos días, el funcionario aseguró: “Se están registrando cortes en la Ruta 40 -a la altura de Sarmiento-, pero son intermitentes, por lo que los conductores pueden continuar transitando, no hay paralización. Y acá, en la Ciudad, vamos a seguir cuidando la manifestación, no hay previsto ningún cambio al respecto”.