Carlos Munisaga, secretario de Seguridad de la provincia, superó el cuadro de covid que le generó algunas complicaciones respiratorias que obligaron a los médicos a hospitalizarlo un corto tiempo.

Después de recibir el alta hospitalaria, continuó con la recuperación en su domicilio hasta que hoy recibió el alta definitiva.

"Me acaban de comunicar que he superado el Covid, quiero agradecer a todo el personal de salud pública por la excelente atención que me permitió superar el cuadro infeccioso y todos los mensajes de apoyo que lograron mi pronta recuperación, hay que seguir cuidándonos y actuando con responsabilidad ante este flagelo presente que vamos a poder superar con el compromiso de todos y sin relajamiento", escribió en sus redes sociales.