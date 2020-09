En las últimas horas murió la monja sanjuanina Magdalena Quiroga Yanzi. Tenía 74 años y una vida dedicada al compromiso con los más humildes. Misionó durante años en África.

La hermana sanjuanina estaba radicada desde hace años en la provincia de Córdoba y formaba parte de la congregación de las Esclavas del Corazón de Jesús, fundada por la beata Catalina de María Rodriguez.

Magdalena se crió en Rawson hasta que a los 15 años decidió ingresar a las Esclavas, pero cada vez que podía regresaba a compartir un momento con sus hermanos en la casa familiar.

"Estuve 6 años en Chile y 7 años en Benín, en África. El continente negro me purificó la mirada, me ensanchó el corazón. Fue descubrir una iglesia misionera universal realmente enraizada. Desde chica soñaba con ir a África. Cuando me jubilé como docente, a los 57 años, me fui a Benín. Allí estuve 7 años. Y a los 64 me el instituto me dijo que me necesitaban en Argentina. Y me tuve que venir a Tucumán como representante legal a un colegio de las Esclavas. Pero Dios fue providencial, porque ese año murió mamá”, contó la sanjuanina durante una entrevista en Radio María hace tiempo atrás.

Tras conocer su muerte, las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor.