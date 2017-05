Con una emoción desbordante, el segundo grupo de ex combatientes sanjuaninos pisó esta tarde suelo malvinense, para conmemorar los 35 años de la gesta. El contingente arribó a las Islas minutos después de las 17, entre lágrimas, sonrisas y muchos recuerdos.

"Es un orgullo muy grande por lo que luchamos. Estamos muy emocionados. Me siento tranquilo, con paz interior, compartiendo momentos con mis compañeros. Esto es una gran sensación, es una oportunidad de estar con ellos", señaló Luis Henriquez, veterano de guerra, a DIARIO DE CUYO.



A medida que se acercaban a las islas, los recuerdos llegaban a la mente como cataratas y, por supuesto, las lágrimas no tardaban en brotar. "Vi un avión de las Fuerzas Armadas británicas que me hizo recordar a mi bautismo de fuego. Ese día nos dispararon cinco misiles... los recuerdos me emocionan", agregó Luis, notablemente conmovido. "Nunca creí que esto iba a ser tan fuerte", concluyó.

Miembros de la delegación dijeron que aún no han tenido contacto directo con Kelpers, pero que están preparados para cuando llegue el momento, "para tratar de convivir, hacer un buen papel, representar a San Juan y a la Argentina".

El año pasado se realizó el primer viaje sanjuanino.