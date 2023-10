Anabel Carrizo (27) es una joven sanjuanina que a los tres meses de vida le detectaron EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) que reduce el flujo de aire y causa problemas respiratorios. Con el paso de los años, sus pulmones se deterioraron hasta que uno de los dos dejó de funcionar. "Se secó", explicó Anabel.

También manifestó que el otro órgano está comprometido y hace tres meses, ingresó a la lista del Incucai porque necesita un trasplante bipulmonar. Por esta situación, la sanjuanina necesita viajar cada dos meses a Buenos Aires para hacerse estudios en el Hospital Favaloro, ya que debe ser monitoreada ante un posible episodio de donación.

El problema es que cada vez que tiene que ir a Buenos Aires, desde Pami demoran la entrega de los pasajes para que ella pueda atenderse con el turno que le otorgan en la Fundación que lleva el nombre del reconocido cardiocirujano argentino. "Tengo un historial de larga data en Pami pero siempre demoran la entrega de los pasajes porque analizan el certificado que entrego para poder atenderme en Buenos Aires", explicó.

También confió que ha tenido que llamar al Hospital Favaloro para reprogramar turnos porque llegada la fecha no tenía en sus manos los pasajes. "Me reprograman los turnos con dos meses y eso aumenta a cuatro meses los controles. Me complica", resaltó.

Anabel advierte que está en el número 253 de la lista de trasplantes, a la espera de un donante compatible pero que a eso se le suma la odisea de "perseguir expedientes" en Pami porque se demoran en la aprobación de certificados. Ella respira con la ayuda de un tubo de oxígeno que carga cada vez que se moviliza y otro que se lo conecta cuando va a dormir. "He tenido que hacer rifas para poder cubrir los gastos que debe darme Pami con el objetivo de no perder el turno en la Fundación Favaloro pero entiendo que cada dos meses, la gente se cansa de colaborar. Necesito que la obra social entienda que se está jugando con mi vida", manifestó.

En este sentido, dejó dos contactos (2645859668 y 2645856112) porque necesita respuestas inmediatas, ya que en diciembre debe viajar y hasta ha pensado en iniciar acciones legales para imponer un recurso de amparo.