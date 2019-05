La Sociedad Argentina de Infectología (Sadi) lanzó la campaña "Evitemos la neumonía" que busca, por tercer año consecutivo, concientizar a los mayores de 65 años sobre la importancia de la vacunación contra esta enfermedad respiratoria causada por una infección en los pulmones. En este contexto, Marita Sosa, jefa de Inmunizaciones de San Juan, dijo que la provincia tiene índices muy bajos de vacunación y que hay pocos integrantes de este grupo etario que completan el esquema que incluye dos dosis. Según los datos locales, de 24.111 adultos mayores de 65 años, sólo 2.590 (11%) se colocaron las dos dosis que corresponden a este grupo de riesgo. Es decir, 1 de cada 10 adultos de más de 65 años se vacunó correctamente. "Teníamos una estrategia de trabajo para 2017 y 2018, pero no se cumplieron los objetivos planteados en todo el país y las dosis colocadas fueron pocas. Entonces seguiremos trabajando para colocar más vacunas", dijo Sosa, ya que en San Juan se vacuna apenas la cuarta parte de la media nacional. Desde la Sadi dijeron que en el país, 4 de cada 10 adultos mayores recibieron el esquema completo de vacunación de la neumonía.



La vacunación contra neumococo tiene como propósito reducir la incidencia, complicaciones, secuelas y mortalidad por neumonía. Las personas de riesgo son los menores de 2 años, los adultos mayores de 65 años y las personas que tienen otras patologías. Según la Sadi, las personas que más padecen esta enfermedad son los mayores de 65. Desde esta entidad dijeron que en el país hay por año más de 150 mil adultos que padecen neumonía. A la vez, agregaron que según estudios realizados por ellos, 2 de cada 3 pacientes (66%) con esta enfermedad requieren internación hospitalaria. Por otra parte, explicaron que según esa investigación la mortalidad a los 14 días de contagiada la enfermedad fue del 19%; mientras que al año de haber tenido neumonía, ascendió al 38%.



En medio de estas cifras alarmantes desde la Sadi resaltaron la importancia de la vacunación como método preventivo. De hecho, dijeron que en el país hay poca conciencia sobre la importancia de la inmunización, sobre todo en los adultos mayores. Es por esto que el lema de la campaña 2019 es "La neumonía te puede matar, la vacuna la puede evitar".



"Estamos en una época del año en la que los adultos mayores de 65 años asisten mucho a los vacunatorios a pedir la antigripal. Aprovechamos esta época para reforzar la vacunación contra la neumonía", dijo la especialista sanjuanina y agregó que la baja cobertura que se tiene en San Juan se debe a que los adultos muchas veces no están informados o porque los médicos no la recomiendan. En este sentido explicó que las personas de este grupo etario deben recibir dos dosis, con una diferencia de 12 meses, para que la cobertura sea la correcta. Sobre las dosis, los datos locales muestran que 2 de cada 10 adultos mayores de 65 años (4.313 personas) se pusieron la primera dosis, mientras que sólo la mitad de ellos completó el esquema correctamente. "Es importante resaltar que la vacuna contra la neumonía se puede colocar en cualquier época del año, con una diferencia de 1 año entre dosis y dosis. No se debe esperar a que comiencen los días fríos para inmunizarse", agregó Sosa y resaltó que en la provincia se va a trabajar para que las cifras aumenten. "No tenemos los datos calculados en porcentajes, y si bien vemos que hay pocos vacunados contra la neumonía percibimos que los adultos mayores están tomando conciencia de la importancia de esta vacuna paulatinamente", concluyó.



Fumadores

36 por ciento de los adultos mayores de 65 años que tuvieron neumonía fueron o son fumadores, según la Sadi.

Menor cobertura

7 personas se colocaron las 2 dosis de la vacuna contra la neumonía en Zonda. Es el departamento con menor cobertura.

Disparidad

24 mil sanjuaninos de 65 años o más recibieron la vacuna antigripal, mientras que sólo 2.590 completaron el esquema de neumonía.



Sin orden

Los adultos mayores de 65 años no deben llevar una orden médica para recibir la vacuna contra la neumonía. Deben presentar el DNI y el carnet de vacunación para poder registrar la inmunización. La vacuna es gratuita.

"Es importante la vacunación contra la gripe, porque el virus puede facilitar la neumonía".

CARLA VIZZOTTI - Infectóloga de la Sadi



Recomendaciones

Desde la Sadi y el Ministerio de Salud de la provincia coincidieron en que es muy importante la recomendación de los médicos de cabecera para que los adultos estén informados y sepan que la inmunización es buena.

Este año apuntan a desmitificar

La Sadi apuesta nuevamente a la campaña Evitemos la neumonía. Esta promoción, que se identifica con una curita roja, fue lanzada en Buenos Aires, ante representantes de varias provincias, y DIARIO DE CUYO fue partícipe de este lanzamiento nacional. Durante la presentación, Carla Vizzotti, infectóloga; y Guillermo Caro, líder Estratégico y Creativo, dijeron que esta vez la campaña apunta a desmitificar que la vacunación puede despertar la enfermedad. Además apuestan a crear conciencia.



Desde la Sadi explicaron que la campaña incluye mensajes de concientización con avisos publicitarios y presencia en las redes sociales bajo el hashtag #EvitemosLaNeumonía. También cuenta con una página web propia: www.evitemoslaneumonia.com.ar, en la que se podrá consultar los grupos de riesgo y cómo hacer para acceder a las vacunas. "En Argentina hay 8.600 vacunatorios públicos para que la gente consulte", dijo Gustavo Lopardo, uno de los especialistas que participaron del lanzamiento de la campaña.

La vacuna para los niños en la provincia

En Argentina una de las vacunas contra la neumonía se incorporó al calendario nacional de manera universal para niños menores de 2 años en 2011, lográndose altas coberturas de vacunación para el esquema completo. Desde entonces, se observa una importante disminución de la carga de enfermedad en esta población. Según el calendario obligatorio los niños deben recibir la primera dosis a los 2 meses de vida; mientras que la segunda debe ser colocada a los 4 meses. Posteriormente, a los 12 meses el bebé debe recibir el refuerzo de esta vacuna.



En San Juan el 89,4% de los niños que debía recibir la primera dosis fue inmunizado. Sin embargo, ese porcentaje disminuyó con el paso de los meses. De hecho, el 85,3% recibió la segunda dosis, mientras que el 75,4% completó el esquema de vacunación, a los 12 meses. "Cuesta mucho que los niños completen el esquema. Apostamos a la responsabilidad de los padres", dijo Marita Sosa.