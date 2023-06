Con banderas, pancartas y remeras alusivas a la fecha, un numeroso grupo de personas marchó por las calles del centro sanjuanino en conmemoración de la 8va marcha "Ni una menos" que se realizó en todo el país. Bajo el lema "viva nos queremos", la movilización que contó en su mayoría con la presencia de mujeres, pidió que se termine la violencia machista aunque también pidieron por más derechos para las mujeres y niños.

Partiendo desde Plaza 25, la marcha de distintos frentes como Polo Obrero, Frente de Izquierda, La Cámpora y otros más, giraron de manera pacífica alrededor de la plaza para luego encolumnarse por avenida Ignacio de la Rosa y partir rumbo a la Legislatura. Durante todo el trayecto hubo fuerte presencia policial, incluso la Iglesia Catedral estuvo vallada y custodiada con personal policial para evitar incidentes.

"Vivas nos queremos", "no tenemos miedo", "las niñas no pueden ser madres", "basta de violencia machista" y "cárcel para los violadores" fueron algunas de las frases que los manifestantes, en su mayoría mujeres, llevaron escritos en carteles. Una vez que arribaron a la Legislatura provincial, hicieron el tradicional fogón donde fueron quemando imágenes de personas acusados de violaciones o femicidios. Algunas mujeres que fueron víctimas de abusos, tomaron la voz y contaron en primera persona sus padecimientos.

"No queremos que esta fecha pase desapercibida, estamos acá para pelear contra la violencia machista pero también contra el ajuste, contra el hambre, tenemos que cortar con los abusos contra los niños y las mujeres, cortar el hambre. Acá hay muchas mujeres que marchamos con nuestros hijos pero no tenemos donde dejarlos, muchas mujeres estamos acá porque no tenemos un plato de comid", expresó Sofia Cortéz una de las mujeres que integró la marcha.