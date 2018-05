En la escuela. Mariano y sus compañeros almuerzan todos los días en la escuela. El establecimiento tiene varios chicos con discapacidad integrados.





En la puerta de la escuela Provincia de Neuquén todos siguen un poco revolucionados. La denuncia pública que hizo Gina Vicentela, quien recibió un whatsapp discriminatorio de una supuesta mamá o papá de una compañera de su hijo que tiene autismo, generó el apoyo de muchas personas. Los papás de otros alumnos de la escuela, ubicada en San Martín, se mostraron indignados, sorprendidos y muy molestos con el hecho. A la vez dijeron que no saben quién escribió esos mensajes ofensivos. "No queremos que el niño deje la escuela. Es un alumno más y no se merece lo que hicieron", dijo Soledad Picón, una de las madres; mientras que otra mamá aseguró que Mariano está muy bien integrado en el grupo.



Ayer al mediodía, los chicos llegaron a la escuela con mucha alegría, mientras que sus papás siguieron mostrando el descontento con la discriminación que recibió el pequeño de 6 años. "Mi hijo es compañero de Mariano desde salita de 4 -actualmente van a 1er grado- y nunca tuvimos problemas ni con él ni con su mamá. Son personas excelentes", dijo un papá, mientras que Adriana González, la mamá de un compañero del niño discriminado, dijo: "Mariano no molesta para nada. Cuando nos enteramos de lo de los mensajes charlamos con otras mamás y no sabemos quién puede haber sido. Son mensajes muy agresivos y que nos dolieron a todos. Hacen mucho mal y debería saberse quién es el que los mandó". Sumados a la molestia de los padres los directivos de la escuela y la maestra de Mariano también comentaron que a ellos los sorprendió el mensaje porque nunca recibieron una queja de otro padre o de otro alumno. "Los niños lo quieren y ayuda muchísimo. Nosotros hablamos del tema de la discriminación con los alumnos, porque ellos preguntaron, y entendieron que eso no debía hacerse. Son chicos que ayudan en todo a Mariano", dijo Julieta Encina, la maestra del niño.



El caso de Mariano salió a la luz el 25 de mayo cuando su mamá subió a Facebook los mensajes que recibió, de alguien que no conoce. Los mensajes decían que mandara a su hijo "a una escuela especial" porque lo "único que hace es atrasar a los chicos sanos". A la vez, decía "no me gusta mucho la idea de que esté en contacto con mi hija".

>> Protagonistas

> ANDREA DÍAZ Mamá de un alumno

"Nos sorprendió el mensaje y nos pareció fuera de lugar. Por una parte, porque se trata de un niño que juega a la par de los demás y por otro, porque sabemos que en esta escuela se hace inclusión. Mi hijo lo adora, al igual que al resto de los compañeros".

> FABIANA MOLINA Mamá de un alumno

"Me molestó mucho la noticia de la discriminación. Duele que pasen estas cosas. Los chicos lo quieren un montón, mi hijo me comentaba el otro día que Mariano ya empezó a hablar y lo dijo con mucha alegría, porque ellos lo ayudan mucho".

>> Otro caso que conmocionó

Ayer en la mañana salió a la luz el caso de una mujer que envía su hijo al ENI 28 del barrio Güemes, y que no pudo dejar a su chico en clases porque la DAI estaba ausente.



Muy enojada, la mujer publicó en su red social la situación y el caso se viralizó. "Que no dejen entrar a tu hijo al jardín porque su DAI no asiste por problemas de salud, indigna. Feliz semana de los jardines. Por más inclusión, no caridad. Hoy volvimos a casa con amargura y la comidita para compartir", escribió en su cuenta de Facebook.