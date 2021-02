"Nunca dejo a los niños solos y mucho menos los abandono". Con esta frase, M.O (no se informan datos de la mujer por protección de los menores) se defendió ante este medio, luego de que el domingo en la madrugada, personal del 102 se llevara a sus hijos de 3 y 8 años, que supuestamente habían pasado todo el día solos y encerrados en su casa. La mujer que tiene 32 años y que además es mamá de una chica de 14 años, comentó que los niños estaban al cuidado del abuelo materno y que ella estaba trabajando. "Los vecinos me denunciaron porque son malos y siempre me buscan el lío. No me quieren en el barrio", agregó la mujer y dijo que buscará que le devuelvan a sus pequeños. En contraposición, varios vecinos de la mamá coincidieron al decir que esta no es la primera vez que los chicos pasan horas solos y encerrados en la casa, en un barrio de Chimbas.



Según M.O. ella trabaja de empleada doméstica en una casa en el microcentro, y lo hace de lunes a sábado, hasta el mediodía. "Pero el sábado pasado me tenía que quedar a cuidar el hijo de la familia donde limpio y me quedé a dormir ahí. Mis hijos no estaban solos, se los dejé a mi papá, pero él se tuvo que ir porque le avisaron que estaban entrando a robar en su casa. En esos segundos dejó a los niños solos y cuando volvió ya no estaban", explicó entre lágrimas la mujer, que comentó que está buscando documentación (como carnet de vacunación) para llevar a la Dirección de la Niñez donde tiene que presentarse mañana. Desde la vereda de enfrente los vecinos dijeron que el personal del 102 pasó cerca de 2 horas en el lugar esperando que llegara algún adulto responsable de los niños, cosa que no pasó.



"Yo me enteré al otro día -el domingo cerca del mediodía- cuando llegué, que mis hijos no estaban y mi vecina me dijo que se los había llevado el 102. Me denunciaron porque en el barrio me tienen bronca y aprovecharon que mi papá se fue para decir que estaban solos", reiteró y dijo que ella trabaja todos los días para poder alimentar a sus hijos, pues el papá de los menores se fue a buscar trabajo a Buenos Aires. Sobre el problema de salud de la nena de 3 años, que según los médicos que la vieron presentaba signos de intoxicación con monóxido de carbono, posiblemente por una fuga de gas en la casa donde los encontraron, la mamá dijo que no entiende qué pudo haber pasado.



En coincidencia con lo que informaron desde el 102, sobre que la familia ya había sido abordada en ocasiones anteriores, la mamá de los pequeños dijo que en otras ocasiones sólo había recibido advertencias. "Me pidieron que llevara documentación de los niños al 102 y que no los dejara sólo, pero ahora me los quitaron. Extraño mucho a mis hijos, cuando entro a la casa hay mucho silencio y hoy -por ayer- cuando fui no me dejaron verlos", agregó y reiteró, al igual que durante toda la charla, que lo que hicieron sus vecinos fue por "maldad".



En contraposición con M.O. los vecinos del barrio dijeron que los chicos pasan muchas horas solos en la casa. "No sabemos si ella sale a trabajar o qué, porque una vez dijo que trabajaba en una empresa de seguridad y ahora que es empleada doméstica", dijo una vecina, mientras que otra señora de la zona comentó que los chicos muchas veces quedaban al cuidado de la hermana de 14 años, pero que la menor hasta hacía fiestas en su casa y los niños deambulaban en la calle hasta tarde. Ante este panorama de versiones encontradas, Carlos Olivares, director de la Niñez, dijo que los chicos permanecerán en un hogar del Estado hasta que se aclares la situación de los menores. Dijo que la nena de 14 años está en la casa de una tía, que averiguarán en qué condiciones está porque también es menor de edad y que harán encuestas vecinales y familiares para definir el futuro de los chicos, que ayer se encontraban más tranquilos que la noche anterior.

Familiares

Ante casos como este la Dirección de la Niñez retira a los niños y habitualmente son entregados a algún familiar que tenga un vinculo afectivo y que los chicos conozcan. En este caso, al menos hasta ayer ningún familiar se había presentado en la repartición.

Intervención

Una ley nacional faculta a Niñez a que tome una decisión con los niños. Es decir que tras hacer evaluaciones es quien tienen el poder de decidir si los chicos quedan en el entorno familiar, que es lo que se prioriza. La Justicia pide informes y ratifica esta decisión.