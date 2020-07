Dos de los tres camioneros bolivianos a quienes les dio positivo el test rápido en Bermejo son portadores de Covid-19 de acuerdo al hisopado, pero el Ministerio de Salud Pública anunció que no los contabilizará como casos propios pues no son residentes y están de paso en la provincia. Ayer, de hecho, no aparecieron en las estadísticas provinciales reportadas en el parte diario, por lo que San Juan mantiene un acumulado de 9 personas con coronavirus en la tabla de registros, siete de ellos recuperados y dos con infección en curso, independientemente de que en los hechos en estos momentos hay en total cuatro personas aisladas en esa condición.

Hay 14 casos sospechosos y 161 test dieron negativo.

El lunes pasado, a tres transportistas bolivianos les dio positivo el test serológico en el control de Bermejo y los aislaron hasta realizarles el hisopado. Mónica Jofré, jefa de Epidemiología, aseguró ayer en rueda de prensa que a dos de ellos le salió "baja carga viral" en la prueba de PCR, no obstante son portadores de coronavirus.

Ambos se encuentran bien de salud, son asintomáticos y están cumpliendo el aislamiento en un hotel, a la vez que la semana que viene les repetirán el hisopado. El tercero dio negativo y siguió con su viaje, indicaron desde Salud Pública.

"Cruzados los dos test, podemos decir que están en la etapa final (de la infección)", dijo Jofré. Y luego corrigió al indicar que "para confirmarlo necesitamos la prueba de la que semana que viene". De todos modos, según lo que apuntó la especialista, las autoridades sanitarias decidieron no contabilizarlos en las estadísticas de la provincia.

Jofré aclaró que el noveno caso, el de un camionero chileno no residente en el país, es diferente puesto que el hombre trabaja y trae carga a San Juan, además de que la empresa en la que ejerce sus funciones es argentina, por lo que entonces lo incluyeron en los registros locales bajo el requisito de cumplir el aislamiento o la recuperación de Covid-19 en el lugar donde se encuentre al momento del test positivo.

¿Por qué entonces el cambio con bolivianos? Porque se encuentran circunstancialmente en territorio sanjuanino ya que iban hacia a Chile, es decir, están de paso. Fueron detectados por el fuerte control que tiene la provincia en los dos únicos grupos de personas que ingresan a San Juan: los transportistas y los repatriados. Al parecer, en ninguna otra ciudad por la que avanzaron los habían testeado.

"Esto del registro es dinámico, por ejemplo, antes de que salgan las estadísticas nacionales nos presentan un preliminar a cada provincia. Y vamos corrigiendo si es propio o no. Ayer (por el martes) figuraban en San Juan 11 casos, pero eran dos sanjuaninos que estaban en Buenos Aires, por eso finalmente no los contabilizamos acá", explicó Jofré.

Por su parte, ayer informaron que detectaron un positivo de test serológico en otro camionero boliviano (el cuarto en 48 horas), quien por protocolo quedó aislado y será sometido a un hisopado.