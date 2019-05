Antonio Vinzintín, uno de los 16 sobrevivientes del avión uruguayo que cayó en la cordillera de los Andes en octubre de 1972 con 45 pasajeros, volverá a San Juan el próximo lunes. La primera vez hace 6 años, viajó en auto de Mendoza a Ischigualasto, creyendo al principio que se trataban de 130 kilómetros. A pesar del viaje, consideró como "maravilloso" el lugar. Ahora, en el Centro de Convenciones de la Caaital, brindará la charla motivacional "Creer en nosotros", a las 19. La entrada al público será gratuita, previa inscripción en en el sitio eventbrite.com.ar.



La experiencia llegó al cine en los "90 -Viven- por las situaciones que debieron pasar por 72 días hasta ser rescatados, incluyendo la antropofagia. "Tintin" Vinzintín recordó que "no éramos conscientes de lo que estábamos haciendo. Recién cuando salimos de la montaña, por la gente que aplaudía, nos dimos cuenta".



-¿Qué lectura hace hoy de aquella experiencia?



-Miro para atrás y parece que le ha pasado a otro. Pero sé que ya es parte de mi vida. En el fondo, estoy orgulloso de haber podido salir y de haber tenido los compañeros que tuve. Es una historia muy importante en el costo de vidas y a eso no lo podés tirar. Debe haber un aprendizaje.



-¿Qué valores quiere transmitir?



-Los que aprendí en el rugby. Para sobrevivir al accidente apelamos al sacrificio, disciplina y humildad. Nosotros ya los teníamos y salieron en la montaña.



-¿Cómo sostuvo la esperanza?



-No sé. Sí sé que la esperanza es lo que permite soportar mucho sufrimiento. Se probó una gran cantidad de cosas y todas fracasaron. Allá arriba no fue una historia de éxitos, fue una de fracasos. Pero de cada una se aprendieron cosas y eso llevó a que tuviéramos éxito en la última.



-No perder la paciencia...



-Es una fuerza que la llevamos adentro y la tenemos todos los seres humanos. Es muy común decir ahora que alguien me solucione el problema. Que el psicólogo, el psiquiatra, que pregunto acá, y allá, pido una receta. Y no nos tomamos el tiempo para poder salir adelante. Eso es una cosa muy importante que hay que trabajarla un poco, ¿no?

En los momentos difíciles hay que hacer esa pausa para encontrar la respuesta interior. En la montaña hubo que madurar rápidamente y enfrentar cosas que uno no esperaba.