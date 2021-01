Un joven carpintero de 32 años sufrió un violento accidente el pasado 17 de diciembre que lo dejó imposibilitado de trabajar. Para retomar su vida debe operarse y decidió hacer una rifa para juntar el dinero necesario para la prótesis.

El calvario de Darío Giménez comenzó aquel jueves cuando circulaba en su moto y no pudo esquivar a un auto que se atravesó en inmediaciones de calles Catamarca y Falucho, en Capital. Tras el impacto el vehículo se dio a la fuga y el debió ser hospitalizado.

“Terminé con fractura de tibia y peroné, por este tema estoy sin poder trabajar en el taller que tengo acá en mi casa. Si bien inicié los trámites para que Desarrollo Humano me ayude con la prótesis y se comprometieron a hacerlo, los médicos me recomiendan una que es carísima”, dijo el joven quien no cuenta con obra social.

Para poder juntar el dinero, que estima supera los 100 mil pesos, decidió hacer una rifa con algunos de sus trabajos. Una alacena, una mesa ratona con dos bancos rústicos y una bodega portacopas, todo de madera, son los premios ofrecidos y que pueden adquirirse llamando al 2645641075.

Cada número tiene un valor de 350 pesos y el sorteo se realizará el 13 de febrero.