Tiene 19 años, cursa el último año de la secundaria, hace atletismo y le encanta estudiar. Ella es Melina Pinto, la nueva Reina de Caucete para la Fiesta Nacional del Sol 2018. Con un poco de timidez y aún sorprendida por ser la soberana caucetera, la joven comentó que es devota de San Expedito y que me encanta que el pueblo de Bermejo esté recibiendo ayuda. A la vez, dijo que no es muy amante de las redes sociales, pero que está considerando hacerse un perfil de facebook.



-¿Primera vez que te presentás para Reina?



-Sí, antes nunca se me ocurrió poder participar de un concurso como éste. Pero este año recibí la invitación de gente de la Municipalidad, pues ellos buscaron a chicas de todo el departamento. Ellos y mi familia me insistieron en que me presentara; y ahora estoy súper feliz.



-¿Sos buena alumna?



-Me va muy bien en la escuela, pero es porque le dedico mucho tiempo. Es mi prioridad. Las materias que más me cuestan son química y física, pero prestando mucha atención las llevo bien. El año pasado terminé el instituto de inglés y ya tengo título para enseñar. El año que viene voy estudiar la Licenciatura en Bioquímica.



-¿Usás las redes sociales?



-No tengo facebook, pero hoy en día es necesario; hasta se estudia por ahí. En un momento me hice uno, pero no lo utilice porque no le encontraba sentido. Ahora tengo Instagram, para publicar algunas fotos, pero voy a tener que abrir un perfil de facebook.



-¿Qué te gustaría promocionar de tu departamento?



-Lo que más me gusta es el turismo religioso: la Difunta Correa y San Expedito. Además, en Caucete tenemos las bodegas que son muy importantes para la provincia. Creo que tenemos muchos lugares dignos de mostrar al turismo. A mí, lo que más me gusta es San Expedito.



-Hace un tiempo Bermejo es el blanco de críticas por la mendicidad ¿Qué opinas de eso?



-Soy muy devota de San Expedito, generalmente voy los fines de semana. Desde hace un tiempo se le está dando apoyo desde el Gobierno y eso me parece perfecto. Es un lugar con muchas necesidades, pero en el que hay gente muy buena, que no solamente pide, sino que también trabaja.

* Anoche, al cierre de esta edición Rivadavia elegía a la Reina de su departamento. *