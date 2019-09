Durante el mediodía de este sábado, Jesús Cortez, su mujer y sus dos hijos pequeños, se mudaron con todos sus muebles debajo de un puente de la Avenida de Circunvalación. Según contaron, no tienen dónde vivir y no sabían a qué lugar ir.

“Nosotros vivíamos con mi mamá. Pero ella tiene problemas con el alcohol y un día llegué y me había quemado la ropa y otras cosas. Por eso decidimos irnos de ahí a la casa de mi cuñada, pero ella empezó a tener problemas con mis chicos y discutimos. Ahora no tenemos dónde estar”, contó Evelin Millincay, de 20 años, que con Jesús (29) tiene a los dos nenes de 2 y 4 años.

Y agregó que “estamos desesperados, porque estamos con los chicos y hace frío. Lo único que tenemos son estos muebles, que nos dieron en el Centro Cívico –a través del Ministerio de Desarrollo Humano-".

Evelin, que está con su familia en Circunvalación y Catamarca, cerca del barrio San Martín, relató además que ella no tiene trabajo y que su pareja hace changas, pero eso no les alcanza para comprar o alquilar una vivienda. “Ya pedimos en el Centro Cívico y estamos en una agrupación, ellos nos dicen que tenemos que esperar. No sabemos qué hacer”, confió la mujer.

Quienes quieran colaborar pueden comunicarse a un teléfono que le prestaron a la familia, su número es 264-6719570.