Desde que arrancó el ciclo lectivo 2017, los alumnos de cuarto año de la escuela Normal Sarmiento no tienen clases en Sociales, Geografía, Biología, Química y Economía, es decir la mitad de las materias, por una irregularidad en el proceso de reubicación de docentes.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, el ministro de Educación se mostró molesto por la situación, al tiempo que no descartó que los chicos puedan recuperar clases los sábados. "Estamos muy sorprendidos desde la valoración como profesionales de lo que ha sucedido en la Escuela Normal Sarmiento porque es una escuela insigne. Que desde marzo no se haya advertido la cantidad de horas que los alumnos estaban perdiendo por no llevar adelante un proceso administrativo es realmente preocupante. Todos cometemos errores, pero esto es sorprendente. La rectora, el vice director, la secretaria y el pro secretario no resolvieron la situación cuando en marzo se les notifico que tenían las plazas para cubrir con interinatos y suplencias y convocatoria", dijo Felipe de los Ríos.

El ministro señaló además que es fundamental que el tema se resuelva lo antes posible y prometió sanciones para los responsables. "Hay derechos laborales que respetar, se harán expedientes y les cabrá una sanción, que va desde suspensiones en adelante", aseguró.

Al ser consultado sobre la forma en que los alumnos recuperarán las horas perdidas, De los Ríos informó que "a haber que conciliar con los nuevos docentes y alumnos para que se haga un proceso de recuperación que puede incluir la jerarquización del contenido sino también actividades extracurriculares que pueden ir a lo mejor en la misma escuela el día sábado como una forma de resolver la problemática".

Por último, aseguró que la semana que viene los profesores tienen que esta dictando clases.