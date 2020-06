Los hoteles transitorios de la provincia, comúnmente denominados “telos”, buscan volver a la actividad con un protocolo sanitario adaptado y desarrollado por la Federación Argentina de Hoteles por Hora. “Estamos esperando la respuesta de la autoridad sanitaria para volver a trabajar. Nuestra idea principalmente es atender de 9 a 21 horas, ya que en la noche la gente no está saliendo y se necesitan diferentes permisos para poder circular”, comentó Luis Matteis, propietario de un hotel alojamiento.

Los telos sanjuaninos llevan más de 60 días sin poder trabajar y la situación se hace cada vez más angustiante, no solo para los 45 empresarios de rubro, sino también para parejas apasionadas, amantes y sobre todo matrimonios cuya intimidad se ha visto fuertemente afectada debido al aislamiento social obligatorio que generó la pandemia del coronavirus.

Desde el Ministerio de Turismo y Cultura indicaron que no hay una fecha cierta para el regreso de la actividad y se encuentra en “análisis” el protocolo presentado por los interesados. También descartaron la posibilidad que la reapertura se haga conjuntamente con los bares y restaurantes, quienes podrán comenzar a recibir clientes el próximo viernes.

Marcos Noguera, otro empresario del rubro solicitó que las autoridades intenten autorizar lo antes posible el funcionamiento de los hoteles alojamientos basado en que los telos cumplen históricamente con las estrictas condiciones higiénicas que ahora se solicitan por el coronavirus.

“Hay unas 500 familias que la estamos pasando mal, yo estoy esperando ver si nos habilitan, sino tengo que enviar los telegramas de despido. Ya hay tres hoteles por hora que no van a volver a abrir en San Juan”. Y agregó: “En nuestra actividad no hay contacto directo con los clientes, ni al ingreso ni al egreso. Solo hay llamados telefónicos y no hay espacios comunes como hay en otros rubros o negocios. A eso se suma la enorme limpieza y desinfección permanente que se realiza en cada una de las habitaciones antes y después de cada turno”.

Cuando las puertas de los telos sanjuaninos vuelvan a abrirse, los valores que se manejaban antes del coronavirus se verán modificados. Fuentes del rubro indicaron que las habitaciones estándar, que anteriormente tenían un valor promedio de entre 500 y 600 pesos, tendrán un costo de entre 700 y 800 pesos.

“Es lógico que suba porque los valores de todos los insumos han aumentado, pero también sabemos que no podemos trasladar toda esa presión a los clientes, porque las habitaciones van a estar vacías”. También destacaron que las habitaciones de mayor subirán su valor en relación a los servicios que ofrecen.

Parte del nuevo protocolo que presentaron los alojamientos indica que habrá medidas sanitarias al ingreso de cada habitación como un “felpudo humedecido en lavandina” para que los clientes se higienicen la suela de los zapatos. A su vez, en el interior de cada habitación habrá alcohol en gel y cartelería obligatoria que indicará los procedimientos para la higiene personal y de la habitación.

El personal del hotel también tendrá un estricto protocolo para limpiar y desinfectar las habitaciones, que ahora deberán ventilarse manual o mecánicamente luego de cada turno. “Antes del coronavirus nosotros ya teníamos un protocolo estricto de limpieza y desinfección. Ahora toda la ropa de cama se sacará con un cuidadoso procedimiento y se utilizará un carrito especial y bolsas especiales para su traslado”, comentó Matteis. Y finalizó: “Vamos a quitar elementos de las habitaciones para reducir las posibilidad de contacto. También las heladeras contarán solo con productos individuales. A todo esto se suma el uso de alcohol al 70%, lavandina y desinfectantes que se utilizan tradicionalmente para la limpieza de las piezas entre turno y turno”.