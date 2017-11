Una semana después de haberse quemado el pie con ácido en el patio de la escuela, la niña de 13 años de Valle Fértil fue sometida a una cirugía en el Hospital Marcial Quiroga. Ahora, los médicos esperan ver su evolución para determinar si tienen que realizarle una segunda intervención con el fin de colocarle un injerto.

“A mi hija la operaron ayer para sacarle las escaras que se le había hecho sobre la quemadura. Mañana le van a sacar las vendas y podrán ver si necesita el injerto”, aseguró Noelia Cañadas, madre de la chica que asiste al Colegio Superior Nro 1 Fuerza Aérea Argentina.

Y agregó que “ella está bien. Ahora se la ve más tranquila porque la está acompañando una psicóloga. Al principio estaba muy inestable emocionalmente, porque esto la perjudica en muchos aspectos. Está faltando a la escuela y no sabe si va a poder volver a las clases de baile”.

La niña se quemó el miércoles de la semana pasada, cuando subió a un cajón que se dio vuelta. Como consecuencia, el contenido de las botellas que estaban en su interior cayó sobre su pie. Era ácido nítrico.

Al respecto, Cañadas comentó que “anteayer vino la Vicedirectora de la escuela y me dijo que ella no sabía que eso estaba en el patio de la escuela, que lo puso allí un portero que falleció hace dos años y que mi hija no tenía que estar en ese lugar”. Y agregó: “Le dije que a mí solo me importa ahora la salud de mi hija”.