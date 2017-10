Sin terminar. Los pasos están en la esquina de Juana Manso y Esteban Echeverría. Están aún sin terminar: está previsto que una vez finalizados sean señalizados y pintados.

La construcción de reductores de velocidad en una de las esquinas de la plaza Belgrano, del barrio Palermo, levantó revuelo entre los vecinos. Es que mientras algunos están contentos y dicen que están cansados de ver accidentes de tránsito, otros aseguran que los pasos peatonales que hicieron son exageradamente altos y van a perjudicar a los propietarios de las casas linderas y a los vehículos que transitan diariamente por la zona. Ante este reclamo, desde la Municipalidad de la Capital comentaron que este paso aún no está terminado y que la altura y la pendiente están limitadas por la vereda de la plaza. Estos pasos se hicieron en el marco de un plan de remodelaciones que encaró el Municipio en varias plazas del departamento (ver aparte).



Según la gente del barrio Palermo estaban acostumbrados a ver autos que pasaban las esquinas a toda velocidad, frenadas, insultos, bocinazos y maniobras peligrosas. Sobre todo, después de que se cerró parte de la Ignacio de la Roza para la obra de ampliación de esa avenida. "Antes había mucho tránsito, pero desde hace unos meses es imposible cruzar la calle", dijo una vecina que todos los días hace ejercicios en la plaza Belgrano. Los pasos peatonales elevados están siendo construidos en el cruce de Juana Manso y Esteban Echeverría. Varios vecinos de esa zona dijeron que les parece una excelente opción para ingresar a la plaza y para que los autos respeten el paso de los peatones. "Antes era imposible cruzar esta esquina. Los clientes míos comentan que les gusta esta obra porque desde que la hicieron no se escuchan choques. Vivíamos asustados", dijo Marisa Pérez, una de las vecinas que tiene una librería cerca de esa esquina. En contraposición, otras personas de la zona se mostraron disgustadas por la altura de esos reductores. "No están terminados, pero desde ya nos parece que no va a servir. Es muy elevado y queda a desnivel de las veredas del barrio", dijo una vecina que vive justo en la esquina, mientras que otros aseguraron que van a tener problemas cuando llueva porque se les van a inundar las casas. Ante estos reclamos, Federico Noguera, secretario de Planeamiento de Capital, dijo que esta obra fue encarada para que los peatones puedan transitar tranquilos. "Se hará una rampa para nivelar el paso arrasado con las veredas", concluyó.



Frente a frente

ALBERTO DE ARRIBA - vecino

"Yo tengo mi negocio justo en la esquina y me siento perjudicado. Para mí lo que hicieron está mal, es demasiado alto e innecesario. Cuando llueva nos vamos a inundar porque la rampa va a direccionar el agua para adentro de la casa".

ELI VACA - vecina

"Vimos autos que hasta se dieron vuelta en esta esquina. Era necesario que hicieran algo para frenar el tránsito. Yo cruzo miles de veces por día estas calles y antes era imposible, ahora uno pasa tranquilo y sin miedo. A mi me parece una buena obra".

Para darle prioridad al peatón

Desde la Municipalidad de la Capital dijeron que desde hace varios meses comenzaron a hacer remodelaciones en varias plazas del departamento. Cambios en el cableado, sistemas de riego, mejoras en los espacios verdes y hasta la instalación de juegos para niños forman parte de este plan de mejoras. Sin embargo, uno de los puntos principales de estas obras está relacionado a la accesibilidad que tienen los espacios verdes del departamento. Federico Noguera, de Planeamiento, explicó que en varias plazas ya hicieron los pasos peatonales y que en otras está planeado hacerlos.



"Estamos remodelando varias plazas. Se está haciendo mucho foco en la accesibilidad a los espacios verdes. El paso peatonal es para darle la posibilidad de acceso a las plazas a todos las personas. Es para que todos puedan transitar de un lado a otro. Se llaman paso enrasado, porque van al ras de la vereda, y es para que las personas que transitan en silla de ruedas o con un changuitos puedan pasar tranquilamente por ese paso, sin tener distintas alturas", dijo el funcionario y comentó que las plazas que tendrán o tienen estos reductores de velocidad son las de Villa del Carril, Barrio Mutual, Coperarq 3, plaza de Trinidad y Di Stéfano. Además dijo que los colocaron en otros sectores donde el tránsito es importante y fue necesario "jerarquizar" a los peatones. "En calle San Luis y Alem también hicimos uno. El objetivo es que los autos frenen y tenga prioridad la persona que va caminando", agregó y explicó que la idea de estos pasos peatonales es disminuir la velocidad, pero sin que los vehículos tengan un gran impacto. A la vez, dijo que en muchos lugares se hicieron por pedido de los vecinos.