En la mañana de este jueves, la Unión Tranviarios Automotor seccional San Juan emitió un comunicado en el que advierte nuevamente (tal como el mes pasado) que, si no les cancelan el sueldo y les pagan el plus de $4.000 otorgado a través de un decreto en las próximas horas, realizarán un paro y no brindarán el servicio este viernes.

"UTA se declara en estado de alerta ante el incumplimiento de compromisos asumidos y acordados con respecto al pago de la deuda del decreto 14/20, de $4000 a cuenta de paritaria que mantienen las empresas con sus trabajadores", indica el texto firmado por Héctor Maldonado, secretario general del sindicato.

Y agrega: "Fuimos entendedores del impacto que tuvo en nuestra actividad la pandemia por Covid-19, y fuimos pacientes desde marzo a la fecha, pusimos como trabajadores todo nuestro esfuerzo y colaboración exponiéndose los compañeros y exponiendo a nuestra familias convencidos que debíamos ser parte de la solución a tan grande flagelo que sufren nuestro país y el mundo. Pero viendo que nuestra provincia transita esta situación, mejorando día a día ya con todas las unidades en la calle y una gran mejora en las recaudaciones y sin dejar de mencional el fuerte apoyo por parte del Gobierno de la provincia al sector empresario, estamos convencidos que los trabajadores también deben ser parte de esa mejora".

Para finalizar, "es por eso que comunicamos que, si en el día de la fecha, junto con la cancelación de los salarios las empresas no cancelan esa deuda que mantienen se realizará una retención de servicio a partir de las 00 del día viernes 7 de agosto por el lapso de 24 horas o hasta tanto las empresas acrediten dicha deuda".