Una tarde incierta. Hubo gente que llegó temprano para encontrar buena ubicación. Pero pasada las 20, tras enterarse de la suspensión, dejaron el lugar. Mucho público continuó sentado.

Un clima de tensión, preocupación e incertidumbre se vivió ayer justo al pie del palco que se montó por el Carrusel del Sol, por avenida Central frente al Centro Cívico. Allí, la ministra de Turismo Claudia Grynzpan tuvo la difícil tarea de tomar la decisión de suspender el Carrusel, el cierre de la Feria Temática y de cancelar posteriormente el recital previsto para anoche de Ulises Bueno. Todo porque una vez más el temporal arremetió contra la Fiesta Nacional del Sol. Lo que se buscó con esta medida es primar la seguridad de los miles de sanjuaninos que asisten a esta clase de eventos.



Si bien la lluvia y el viento comenzó a soplar por la siesta en los distintos departamentos alejados, el temporal se hizo sentir en la ciudad pasada las 17. Fue entonces cuando desde el Comité de Crisis comenzaron a evaluar la situación climática y los riesgos que se corrían si no se suspendían las actividades programadas para anoche, sobre todo por las fuertes ráfagas de viento que se esperaban para la medianoche.



Exactamente a las 20, la ministra habló por teléfono con el gobernador Sergio Uñac y se decidió suspender el Carrusel y cerrar la Feria Temática en el Parque de Mayo. Al cierre de esta edición no se dio una nueva fecha de realización de la actividad, pero la intensión del Gobierno es que el Carrusel se lleve a cabo. Una hora y media más tarde se decidió suspender el recital de Ulises Bueno, porque se esperaba, según el pronóstico, que las condiciones climáticas empeoraran hacia la medianoche. Lo que no se suspendió fue la elección de la Reina y Virreina y el espectáculo final que se realizará hoy en el Autódromo. Sin embargo, Alfredo Nardi, al frente de Protección Civil dijo que el pronóstico climático para hoy es similar al de ayer y que continuarán evaluando la situación. Se baraja la posibilidad de realizar el Carrusel mañana, para que los departamentos puedan mostrar sus carruajes y a las mujeres protagonistas.



En cuanto a Ulises Bueno, no podrá reprogramar su recital en la provincia ni hoy ni para mañana porque tiene comprometida su agenda en su provincia natal. Con respecto a la devolución del dinero para la gente que compró entradas, desde Turismo informaron que será reintegrado por boleterías del Parque de Mayo el próximo lunes de 10 a 13 y de 17 a 20. Las entradas deberán ser presentadas en buenas condiciones, con troquel.