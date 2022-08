Los padres de la escuela iglesiana Juan José Vértiz, en Bella Vista, llevan adelante una protesta en la puerta de la institución a la que asisten unos 100 alumnos. ¿El reclamo? calefacción y mejoras edilicias.

"Estamos pidiendo calefacción, aulas y sanitarios ya que los comparten los de Nivel Inicial y Primaria. Hay un salón que comparten entre dos cursos, pero lo peor es que al llegar de las vacaciones de invierno nos encontramos con que no hay gas. La directora hizo el pedido, pero no tenemos respuestas", dijo en diálogo con Demasiada Información, en Radio Sarmiento, Silvina Pastén.

"Desde el 1 de agosto se aplica la hora extra, pero la escuela no está en condiciones. No hay calefacción, no hay leña. El miércoles pasado retiramos a los chicos porque hacía mucho frío y ayer y hoy no los mandamos. Seguiremos así hasta que se solucione", agregó.