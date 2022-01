Así manifestó, Mario Beguerí, el flamante ganador del Club de Amigos de Señor González del concesionario Oficial Toyota en San Juan, una de las empresas perteneciente al Grupo González.

“Cuando me llamaron pensé que era un chiste, el día anterior estuve en la concesionaria y los asesores de venta me desearon suerte, les comenté que sólo había pagado dos cuotas y que era casi imposible, finalmente me lo gané, no lo podía creer.”, comentó feliz el ganador.

Entre los suscriptores, que en seis meses eligieron un Plan de Ahorros de Toyota y pasaron a formar parte del Club de Amigos, el suscriptor Nº 121, correspondiente a Mario Hernán Beguerí fue quien resultó beneficiado con un viaje en avión, para dos personas a Ushuaia con todos los gastos incluidos.

“Escuchaba las publicidades por los medios de comunicación, pero nunca pensé en ganarlo. Tenía intenciones de mirar sincrónicamente el sorteo, pero estaba trabajando justo en ese horario. Cuando terminé la jornada laboral tenía una veintena de llamadas perdidas y otros tantos mensajes de texto felicitándome por ser el ganador.”

“Es la primera vez que gano un premio de esta magnitud, no conozco Ushuaia y haré este viaje con mi esposa”, comentó Mario que tiene 40 años, es médico y aseveró que el asesor de ventas supo responder detalladamente todas sus dudas e inquietudes sin límite de tiempo; “Por cuestiones de mis horarios laborales fui a la concesionaria Señor González casi en horario de cierre y el vendedor se quedó conmigo explicándome prácticamente toda la siesta cuando ya la concesionaria había cerrado el horario de atención, aun así, el asesor se quedó hasta evacuar mis inquietudes de Plan de Ahorros para poder acceder a un Yaris”. Beguerí, destacó la calidad de atención del equipo de Señor González, la claridad en el asesoramiento y la transparencia en todo lo que se difunde.

Cabe destacar que "Señor González" promueve la mejora continua en los servicios que ofrece el concesionario, afianzando la venta, post venta y servicios de atención al cliente, tres de las fortalezas más reconocidas de la concesionaria.

El “Club de amigos Señor González” es un programa de fidelización del Grupo González destinado a premiar a quienes se suscriban a un Plan de Ahorros Toyota.