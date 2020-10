En la mañana de este martes, en rueda de prensa durante una visita a Caucete, el gobernador Sergio Uñac se refirió a la declaración de la circulación viral por coronavirus en San Juan y explicó qué implicancia tiene y qué podría pasar de aquí en más. "Ya no hay margen social" para dar marcha atrás y volver a implementar restricciones, aseguró.

"Este es un aprendizaje diario esto, lo hemos visto en el mundo. En primer lugar no hay ninguna variación en cuanto a cómo venimos en la provincia. Esto es importante que lo aclare porque he visto que en las redes sociales hay muchas ganas de confundir. Yo siempre he dicho que la comunidad sanjuanina se debe informar por los medios de comunicación y, si es por redes, tiene que ser por las redes que tienen autenticidad, que dependen de los municipios, del Gobierno o de los medios de comunicación, cualquier otra cosa sólo es desinformación", comenzó diciendo el Gobernador.

Y agregó: "Vamos a continuar como venimos. Hay que reconocer el esfuerzo que hemos hecho los sanjuaninos durante los 210 días de cuarentena que llevamos hasta la fecha. Seguimos siendo de las provincias que tienen menor contagio, ahora ustedes me van a preguntar ¿los contagios crecen?, por puesto. Y les voy a decir otra cosa más, los contagios van a seguir creciendo porque esto es una pandemia, porque ha llegado hasta el último rincón del mundo. Nosotros somos de los privilegiados que hemos logrados sostener esto, de hacer que haya un uso equilibrado de camas de terapia intensiva, de respiradores, pero los contagios van a crecer".

Para continuar, remarcó que "vamos a seguir como vinimos, que es una Fase 3 con bastantes habilitaciones más allá de la Fase 3 original. No vamos a imponer mayores restricciones. Sí decirles que tenemos que cuidarnos, empezamos en una etapa que, si limitamos las actividades económicas limitamos el trabajo y el ingreso de los sanjuaninos. Vamos a cuidar eso, pero vamos a seguir cuidando la salud".

A su vez, pidió: "No queremos relajamiento, esto es Fase tres. No se puede hacer proyecciones para dentro de un año o de 6 meses, ni siquiera la vacuna la podemos proyectar para dentro de 6 meses o un año. Yo creo que hay que ser prudentes, por ahora. Seguimos en Fase 3 como venimos hasta la fecha".

Y para finalizar rescató: "Los sanjuaninos hemos logrado un estatus sanitario y una movilidad económica que muy pocas provincias han podido lograr en el país. Seguimos siendo la cuarta provincia con menores contagios, los contagios crecen, por supuesto y va a seguir creciendo, porque no hay forma. Para que no sigan creciendo nos tenemos que ir todos a la casa y para eso hoy ya no hay margen social. Entonces, seguimos como estamos hasta la fecha, incrementamos los cuidados personales, barbijo, lavado de manos, distanciamiento social, estas cosas son las que tenemos que mantener todos".