El próximo 2 de julio se verá desde San Juan el eclipse total de Sol que hará anochecer un momento de la tarde. Si bien el fenómeno es observable a simple vista, los especialistas alertaron a la población debido a que, si ve sin protección, puede dañar considerablemente la vista.

"Si miramos directamente el Sol durante un eclipse podemos dañar la vista de manera irreversible. Aunque no nos demos cuenta o no nos produzca molestias en ese momento, la gran cantidad de radiación que proviene del Sol quema progresivamente las células de la retina y una vez que se queman no tiene solución", afirmó Georgina Coldwell, doctora en Astronomía y miembro de la Asociación Argentina de Astronomía a DIARIO DE CUYO.

En cuanto a los mitos en torno a los elementos con los que se puede observar un fenómeno de este tipo, la especialista detalló que no se puede usar placas radiográficas, lentes de Sol, papel carbónico, vidrios tonalizados o polarizados, bolsas de nylon, binoculares, telescopios comunes, ni máscaras para soldar.

"Muchos creen que usando estos elementos protegen su vista y es todo lo contrario. Por ejemplo, las máscaras de soldar tienen un vidrio DIN 11 y se necesita un DIN 14 para mirar el eclipse. La recomendación es asesorarse bien antes de observar estos fenómeno", sostuvo.

En cambio, lo que se debe usar son lentes con filtros especiales certificados por la NASA, que cumplen las Normas ISO 12312-2. Según especialistas locales, se puede ingresar en la página de la NASA para ver las marcas y laboratorios autorizados a comercializarlos.

Más allá de eso, la forma más segura de disfrutar de un eclipse solar es observarlo mediante su proyección y de manera indirecta. Con materiales de uso cotidiano y de manera sencilla se puede fabricar una cámara oscura para este fin: