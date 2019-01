El rumbo que la economía de la Argentina tomó el recientemente pasado 2018 no deja lugar a dudas: fue bastante irregular. La recesión y la altísima devaluación son los dos grandes problemas a afrontar y resolver. No es verdad que todos los sectores económicos han perdido, la mayor excepción es el caso financiero con altas tasas de interés que generaron que muchos industriales migren hacia allá. El campo, con un dólar a $39 también fue un beneficiado, aunque un poco menos. Y en San Juan, si bien no es una isla, hubo mejoras en lo relativo a la economía. Algo de eso puede verse en los últimos datos de consumo de 2018. Mientras que en todo el país se redujo un 9%, en la provincia cuyana aumentó un 2% respecto del año pasado.

Sin embargo, a través de una encuesta realizada por DIARIO DE CUYO, los lectores se mostraron pesimistas con el futuro económico. Bajo la consigna "¿Cómo creés que será el 2019 en el aspecto económico del país?", el 41% de los 5540 participantes fue contundente y expresó que será "malo".

Además, del total, el 11%, consideró que la economía será "muy buena". Las dos opciones restantes: "bueno" y regular", se llevaron un 25 y un 23%, respectivamente. La votación demostró cierta desconfianza por el rumbo económico que ha tomado el gobierno nacional y las pocas expectativas de que pueda mejorar aunque 2019 sea un año electoral.