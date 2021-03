A un año de que comenzara la cuarentena, ¿puede repetirse o no el aislamiento obligatorio? Referentes sanjuaninos de 10 ámbitos clave que abarcan todo el quehacer social en la provincia hablaron con este medio. La mayoría de ellos no descartó que la provincia pueda volver a Fase 1, pero todos coincidieron en que no quieren que eso suceda. A la vez, aseguraron que la única vacuna contra otra cuarentena es el compromiso de cada uno de los sanjuaninos. Para conocer esta postura, DIARIO DE CUYO habló con Hugo Goransky (presidente de la Unión Industrial San Juan), Hermes Rodríguez (titular de la Cámara de Comercio), Ariel Giménez (presidente de la Cámara de Turismo), José Villa (titular de UPCN), Sergio Otiñano (médico terapista), Jorge Lozano (arzobispo de San Juan), Juan José Ramos (titular de la Asociación de Viñateros Independientes), Oscar Cuevas (presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol), Alejandro Flores (músico) y Beatriz Altamirano, (directora de la escuela estatal Tierra del Fuego).

El viernes 20 de marzo de 2020 seguramente quedará en la memoria de gran parte de los argentinos. En San Juan, las calles quedaron vacías, los colectivos viajaban con dos o tres pasajeros y la Policía recorría la provincia para pedir los permisos de circulación. Es que el día anterior había sido anunciado el inicio del ASPO (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio) que popularmente se lo conoció y se lo sigue llamando "cuarentena". Hoy, a un año de ese día, las calles lucen totalmente diferentes, las distintas actividades retomaron su curso (relativamente normal) y San Juan pasó de tener 0 casos a más de 21.000 acumulados.

Durante este último año la provincia pasó por un sube y baja de emociones, situaciones sociales, económicas y sanitarias. Y en cada una de ellas, la palabra "crisis" fue la que estuvo presente como estandarte. Es por esto que todos los referentes con los que este diario habló insistieron en que no quieren que San Juan vuelva a lo de hace un año.

Un caos. Cuando el comercio abrió sus puertas, la Peatonal lució diferente. Colocaron vallas para separar a la gente según el sentido de circulación.

"Somos muy vulnerables -económicamente hablando- y si volviéramos atrás sería como firmar un certificado de defunción para muchos comercios y trabajadores", dijo Hermes Rodríguez, mientras que usando un paralelismo con la muerte, otros dijeron que volver al aislamiento estricto sería una sentencia letal para la economía de la provincia que ya viene bastante vapuleada. "A nivel deportivo sería muy duro un cierre. El fútbol es un trabajo para muchos y todos necesitamos un ingreso económico", dijo por su parte Cuevas, mientras que el músico Flores agregó: "Nos da miedo volver a lo de marzo pasado. Somos uno de los primeros en perder".

La cuarentena en un primer momento era de 15 días. Sin embargo, después se extendió.

Compartiendo una duda que tiene y que dijo que aún no puede responder, el terapista de Área Covid Sergio Otiñano también dijo que él no quiere que se vuelva a la cuarentena. "¿Con qué sentido volveríamos a Fase 1? Me parece que no estamos mal. Cuando estábamos totalmente restringidos aumentó de forma escandalosa la cantidad de casos y cuando comenzaron a abrir más actividades los casos disminuyeron. La cantidad de pacientes en terapia cayó muchísimo. Eso da un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Hoy tenemos sólo 4 camas ocupadas y hace unos meses tuvimos que abrir las terapias privadas porque no dábamos abasto", agregó el médico.

Las clases. Una de las flexibilizaciones más esperadas durante este año fue la vuelta a clases. El 1 de marzo pasado, los niños finalmente regresaron a las aulas de toda la provincia.

COMPROMISO SOCIAL

La curva de casos positivos de coronavirus en San Juan subió y bajó en varias oportunidades. Y si bien la provincia está lejos de los cientos de casos diarios que llegó a tener en el último trimestre del año pasado, en los últimos días se volvió una tendencia de aumentos, lo que para muchos es un alerta. Y es en estas cifras que los referentes dicen que hay que poner más atención para no relajarse y evitar que haya nuevos brotes, como el que se inició en agosto pasado en Caucete y que desencadenó la circulación viral de Covid-19.

A contrapelo de las opiniones, el viñatero Ramos admitió que la cuarentena no fue tan mala para su sector. Dijo que para ellos el efecto pandemia fue positivo para el consumo y también para la exportación. Sin embargo, también fue uno de los que reiteró en varias oportunidades que le parece innecesaria otra cuarentena. Es más, en coincidencia con los demás, dijo que el cuidado de los ciudadanos es fundamental para evitar un retroceso en la provincia. "Creo que la gente ha aprendido a cuidarse. Eso, sumado a que de a poco hay más gente vacunada, hará que no sea necesaria una nueva cuarentena", agregó. Por su parte, Goransky dijo que si bien es difícil pronosticar qué pasará en la provincia, "la situación social y económica no da para volver a una cuarentena. Los sanjuaninos ya hemos demostrado convivir con madurez con el Covid-19".

Los deportes. Entre las primeras flexibilizaciones estuvieron algunos deportes como el ciclismo y el trekking, entre otros.

Por su lado, Ariel Giménez, además de admitir que ellos quieren seguir trabajando porque la temporada pasada no fue para nada buena para el turismo (dijo que sólo vendieron un 10% de lo que hicieron el verano 2019-2020), resaltó que se necesita mucho compromiso social. "Sabemos que volver o no a la cuarentena es responsabilidad de todos. Depende 100% de nosotros", agregó. Mientras que el gremialista José Villa dijo que "la gente ya no aguanta más" y es necesario seguir respetando los protocolos porque "el tema de la pandemia se va a estirar más de lo que suponíamos". Quienes tampoco quieren volver atrás son los docentes. Al menos eso dijo Beatriz Altamirano, quien resaltó que la mayoría de sus colegas piensa que regresar a la virtualidad sería perder y que los que más perderían serían los niños. "Igualmente, para que esto no suceda nosotros tenemos que cumplir y enseñarles a los alumnos que respeten las normas", dijo.

Tras recordar cómo vivió este año "extraño" lleno de "desesperanza, frustración y decepción", monseñor Lozano dijo que aún quedan muchas cosas por aprender. "Tenemos que cuidarnos mucho, porque podemos estar cerca de una segunda ola. Vemos cómo en países de Europa hay situaciones preocupantes que hacen que los gobiernos decidan este tipo de medidas. Gran parte de la realidad depende de la comunidad. Tenemos que vivir este tiempo con responsabilidad, hay que recordar que el papa Francisco nos dice que nadie se salva solo, estamos todos en la misma barca", enfatizó.

Las vacunas. La inmunización de los grupos vulnerables comenzó en San Juan y ya se está vacunando hasta los mayores de 70 años.

> PROTAGONISTAS

BEATRIZ ALTAMIRANO - Directora escolar

"Los niños están felices de venir a la escuela por las clases presenciales. A ellos les encanta estar con los docentes y sus compañeros y por eso no deberíamos volver a la cuarentena como el año pasado".

HERMES RODRÍGUEZ - Cámara de Comercio

"No queremos volver a Fase 1. Una segunda ola con el mismo nivel de contagios que tenemos ahora podemos soportarla, pero con más contagios no lo sé. Entonces es difícil decir que no habrá otra cuarentena".

SERGIO OTIÑANO - Terapista de Área Covid

"Es difícil tener una opinión formada sobre si volver o no a cuarentena. Me parece que como estamos como provincia, no estamos mal, pero depende mucho del comportamiento de la comunidad".

JORGE LOZANO - Arzobispo de San Juan

"Lo que vimos durante este último año fue muy variable y preocupante. Volver a la cuarentena me parece que también depende de la respuesta sanitaria que se pueda dar frente a un posible crecimiento de los contagios".

ARIEL GIMÉNEZ - Cámara de Turismo

"Desde mi punto de vista no está dada la situación para volver a una cuarentena extrema como la de marzo del año pasado. A nosotros nos mataría. El movimiento de sanjuaninos dentro de la provincia es lo que nos salva".

JOSÉ VILLA - Secretario UPCN

"Un cierre total como el que ocurrió el año pasado no creo que se dé, porque es una situación que no se aguantaría. Se ha perdido mucho y sería perder la poquita movilidad económica que hemos recuperado".

JUAN JOSÉ RAMOS - Asoc. Viñateros Independientes

"Me parece que no vamos a volver porque la gente tiene más asimilados los cuidados necesarios para evitar los contagios. Además, a medida que pasen los días, más personas estarán inmunizadas".

HUGO GORANZKY - Unión Industrial de San Juan

"Lo importante es que la gente no baje la guardia. El distanciamiento, la higiene, el uso de barbijo son el camino a seguir hasta que todos estemos vacunados. Hay que felicitar la madurez alcanzada".

OSCAR CUEVAS - Liga Sanjuanina de Fútbol

"Últimamente se dice que se espera una segunda ola, pero que volvamos o no a la cuarentena depende de que nos cuidemos. A nivel deportivo, y en todos los ámbitos, sería un golpe muy difícil de soportar".

ALEJANDRO FLORES - Grupo Omega

"Los músicos la pasamos muy mal durante muchos meses y por eso ahora somos exigentes con los protocolos y queremos que la gente cumpla en nuestros espectáculos. Depende de nosotros que todo vuelva a cerrar o no".