Señor director:



Con un clima tan extremo como el que tenemos, los refugios en las paradas de colectivo constituyen una gran necesidad. Es cierto que en nuestra provincia las lluvias son escasas, pero hay otros fenómenos meteorológicos como los vientos o calores y fríos extremos que hacen necesario que los pasajeros dispongan de un lugar adecuado y protegido para esperar el colectivo.



Me alegra que en algunos departamentos hayan entendido este requerimiento y que hayan construido algunos refugios como en 9 de Julio o Santa Lucía, pero es una pena que en Capital no se tome conciencia de esta necesidad y que las paradas de ómnibus sólo se limiten a carteles indicadores de las líneas de colectivos que pasan por el lugar. Para colmo hay algunos indicadores que no son demasiado claro y otros que ya han sido dañados y que, por lo tanto, no cumplen con su objetivo.





Jorge Quinteros DNI 23.017.007