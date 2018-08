El ex secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, pidió la nulidad de la causa en la que se investigan los cuadernos que detallan pagos de coimas de empresarios a funcionarios del gobierno anterior. Además, recusó al juez del caso, Claudio Bonadio. Fuentes judiciales informaron a Infobae que así lo hicieron los abogados de Parrilli, Roberto Boico y el ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra, en dos presentaciones. La defensa solicitó que el juez no siga interviniendo en la causa hasta tanto se resuelva su recusación.

Los abogados plantearon varias objeciones sobre la causa para pedir su nulidad. Una fue que el expediente quedó radicado en el juzgado de Bonadio "de una manera extraña" porque se inició dentro del expediente del Gas Natural Licuado y sin el sorteo mediante la Cámara Federal.

"Si ello es así, entonces, pareciera que no fue un error o una equivocación, sino fruto de una maniobra oculta e ilegal para radicar esta causa en el juzgado nro. 11 del fuero, quizás con el propósito de que aquí sustanciarían imputaciones contra funcionarios del anterior gobierno", señaló la defense en su escrito y explicaron que el planteo lo hicieron por las informaciones publicadas en los medios ya que no tuvieron acceso a la causa porque se encuentra bajo secreto de sumario.

Otra objeción fue sobre Oscar Centeno, el chofer del ex funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta y quien escribió los cuadernos. Señalaron que al abogado de Centeno, Norberto Frontini, se le impidió tener la entrevista personal antes de la indagatoria. Sostuvieron que Centeno preguntó por él y que luego que el chofer estuvo reunido 40 minutos con el fiscal federal Carlos Stornelli desde el juzgado le dijeron que había renunciado al patrocinio y que iba a tener un defensor oficial.

"Es decir, al detenido Centeno lo privaron de ser asistido por su abogado, lo tuvieron en un despacho "negociando" con el fiscal sin asistencia letrada (tal como taxativamente lo exige la ley 27.304 en su artículo 8) y finalmente lo "convencieron" de que designara al defensor official", criticaron Boico e Ibarra.

El tercer punto fue sobre los ocho cuadernos cuyos originales no están en la justicia, lo que impide la posibilidad de hacer medidas de prueba como una pericia caligráfica. "Para ser claros, se detuvieron a una decena de sujetos supuestamente indicados minuciosamente enlas fotocopias del cuadernito que sería la prueba de los cohechos (activo y pasivo) aquí discurridos, pero una vez detenido el presunto autor de ellos (Centeno), se le extrae una confesión forzosa y deliberadamente viciada por autoincriminación prohibida por el 18 constitucional, para justamente dar con la prueba (cuadernitos) de los que no se contaban", objetaron.

Parrilli, también ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia durante el kirchnerismo, es una de las 18 personas citadas a indagatoria a partir del próximo lunes junto con la ex presidenta y actual senadora, Cristina Kirchner. "Nada tiene que ocultar nuestro defendido respecto de esas supuestas anotaciones, pero no se puede tolerar un proceso judicial con características procedimentales que rozan la ilicitud y lo delictivo", aclararon en el escrito.

También recusaron a Bonadio. Los abogados hicieron referencia a "la evidente parcialidad del instructor Claudio Bonadío y su obsesión persecutoria más allá de la ley, se evidencia la parcialidad en el ´secreto´ y ´sin control de partes´ de este proceso durante meses"

Explicaron que Parrilli denunció a Bonadio penalmente por abuso de poder y en el Consejo de la Magistratura de la Nación por mal desempeño. Fue porque el magistrado procesó al ex funcionario en la causa por los gastos de un libro sobre la gestión del kirchnerismo tergiversando las declaraciones de dos testigos.

La recusación primero tiene que ser aceptada o rechazada por Bonadio a través de un informe que luego eleva a la Cámara Federal. Ese tribunal resuelve si el juez continúa en la causa o es apartado.