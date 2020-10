Con los 31 nuevos positivos en las últimas 24 horas publicados hoy por el Ministerio de Salud Pública respecto a la situación del coronavirus en San Juan, el acumulado en la provincia ascendió a 1.117 casos. La evolución indica que debieron transcurrir 14 días para que se duplicaran los casos en la provincia (se registraban 555 el pasado 22 de septiembre).

Particularmente en los últimos cinco días, luego que pasaran los del brote en el Penal de Chimbas, el promedio diario es de 27 nuevos positivos (con un pico de 36 y un piso de 20). En tanto, los cinco días previos al mismo brote, el promedio diario era de 10 casos (pico de 22 y piso de 1).

Las últimas cifras empujaron una vez más hoy a un nuevo pico en cuanto a la cantidad de personas que cursan la enfermedad, con 646, aunque hoy se achicó la brecha con respecto a los ya recuperados, que superó el umbral de los 400 casos.

En tanto, por segundo día consecutivo no se registran fallecimientos relacionados al Covid-19, algo que no ocurría hace un mes (en aquella ocasión la curva no creció entre el 4 y el 7 de septiembre).