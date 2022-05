No fue un feriado habitual y los paseos más importantes no se vieron colmados como sucede los domingos, pero igual durante la tarde de ayer hubo muchas familias que decidieron aprovechar el día tras cumplir con los censistas. Así, el Parque de Mayo fue el lugar elegido para tomar sol, trotar y tomar mate, aunque al avanzar la tarde el movimiento se redujo al mínimo. Y no sólo por las bajas temperaturas, sino porque hoy será momento de retomar las rutinas laborales y escolares.

Los Moreno se ubicaron cerca del Museo de la Historia Urbana para matear y acompañar a su hija, que está preparando una coreografía de patinaje (viven en departamento y ella necesita espacio). Contaron que la censista pasó por su casa de Rawson sobre las 10 y que tras almorzar decidieron disfrutar del sol en el Parque, con la sensación de haber cumplido con la responsabilidad que tenían de responder la encuesta.

Lo mismo destacó un lindo grupo de materos que extendió sus mantas en el césped, los Otiñano, Amicarelli y Velasco, que viven en Capital. En general, pasado el mediodía las tres familias habían sido censadas y por eso fueron a pasar un rato al aire libre, más que nada para que los niños jugaran un rato.

Precisamente, hubo grupos de chicos que hicieron fútbol, otros que llevaron las gaseosas y fundamentalmente el Parque de Mayo contó con muchos que salieron a correr y otros que sólo pasearon.

La plaza del Bicentenario no fue convocante como otras veces y mayoritariamente tuvo parejas y grupos de amigos reducidos, disfrutando la tarde espléndida de un feriado que se da cada década.

Mateadas. La familia Moreno (arriba) y los Velasco, Otiñano y Amicarelli disfrutaron del sol de la tarde en el Parque.

OPINIONES