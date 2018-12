Un sanjuanino que debía varias cuotas alimentarias pasó tres días preso por incumplimiento. La jueza de Caucete Luciana Salvá comprobó que al cesar el pago de la obra social y del pago de alimentos, el chiquito con discapacidad no pudo cumplir de sus tareas escolares.

Se trata de Eliseo Olivares, quien cumplió una pena efectiva, por infracción a la Ley 989-E, violencia familiar.



Olivares fue notificado mediante oficio que debía abonar el monto adeudado de varias cuotas alimentarias, que al momento sumaban 11.700 pesos. Al no cumplir con los apercibimientos y lo solicitado por la jueza , la semana pasada se efectivizó el arresto.



La magistrada evaluó que el niño no pudiera asistir a la escuela, ya que necesita de una acompañante terapéutica (DAI). Y al cesar el pago de la obra social y del pago de alimentos, el niño con discapacidad no pudo cumplir de sus tareas escolares.



En su resolución la Jueza de Caucete hace referencia a la prevención y sanción de la violencia en el ámbito de las relaciones familiares, priorizando el respeto a los niños, niñas adolescentes la mujeres y los adultos mayores y las personas con discapacidad. Hizo hincapié en la asistencia integral de los miembros de las familias involucradas en situaciones de violencia

Además, en los considerandos de la resolución, dijo que se ha violado la Ley 989 E y los apercibimientos previstos en el art. 239 del Código Penal, atento a los continuos incumplimientos del progenitor en perjuicio de su hijo menor de edad. Es por eso que la titular del Juzgado de Paz letrado de Caucete resolvió sancionar con tres días de arresto efectivo al sujeto. Esta sanción se desprende de la infracción al articulo 6° inciso d” de la ley 989 E, que establece como “violencia de económica” la falta de cumplimiento adecuado de los deberes alimentarios



Esta pena de arresto se hizo efectiva los días 3, 4 y 5 de diciembre. De no cumplir el sujeto con los deberes alimentarios, la Jueza lo volverá a intimar. Y si no cumple, volverá a ser detenido por cinco días más.



Esta no es la primera vez que un juez de Paz priva efectivamente de la libertad a un hombre por no cumplir con la cuota alimentaria. Cuando estuvo en Valle Fértil, el juez de Paz Pedro Rodolfo Rizo metió preso durante cinco días en septiembre de 2014 a un sujeto que no pagó la cuota alimentaria.