No al aborto. El pasado 8 de agosto, en el Senado no se aprobó la legalización del aborto. Movilizaciones sociales mostraron dos posturas diferentes.

A poco más de una semana de que el gobernador Sergio Uñac afirmara que iba a adherirse a la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto del Ejecutivo provincial que tiene este objetivo. Este es un paso clave para sistematizar la Educación Sexual en las escuelas locales, algo en lo que ya viene trabajando el Ministerio de Educación y que con esta adhesión, podrá ser una realidad.



El proyecto del Ejecutivo ingresó ayer y fue remitido a las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y a la de Educación. Esto se da en el marco del reciente rechazo de la ley de la legalización del aborto, a nivel nacional. San Juan y Salta fueron las únicas dos provincias en las que la totalidad de sus diputados y senadores se opusieron a que la Interrupción Voluntaria del Embarazo sea ley. Poco después de esto, el gobernador Sergio Uñac reconoció que había una "deuda" con la educación sexual y que la provincia iba a adherir a la norma nacional que fue sancionada en 2006.



Básicamente, lo que prevé esta norma es dar una perspectiva integral sobre el tema. Es decir, abarcar aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales, afectivos, éticos y hasta jurídicos. Lo que se busca con esta ley es instituir, entre otras cosas, un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje que comprende contenidos de distintas áreas curriculares, adecuados a las edades de los estudiantes. Pero San Juan nunca se adhirió a la norma.



Días atrás, el ministro de Educación, Felipe De los Ríos, dijo que en el ciclo lectivo 2019 la Educación Sexual Integral (ESI) será una materia obligatoria en algunas escuelas de la provincia y que los docentes que dictarán este espacio curricular serán los primeros egresados de la Especialización Superior en Educación Sexual que dicta la Escuela de la Familia, desde abril pasado.



Esto, que es lo que en definitiva prevé la ley nacional a la que ahora la provincia busca adherirse, se comenzará a llevar a cabo en algunas zonas que son consideradas vulnerables. Desde Educación prefirieron no dar más datos para no estigmatizar.



Esta nueva materia se enseñará en los diferentes niveles educativos (de Nivel Inicial a Superior no Universitario) y en escuelas de gestión estatal y privada.



Desde que fue promulgada esta ley tuvo muchas idas y vueltas en todo el país, y San Juan también fue parte de esos vaivenes. Ahora, tras los numerosos reclamos dicen que finalmente estos contenidos serán parte de la educación que recibirán los chicos sanjuaninos.



Desde el Ministerio de Educación provincial también aclararon que estos contenidos no podrán ser omitidos en ninguno de los establecimientos, ni siquiera en los confesionales.



"San Juan es la única provincia de Argentina que tiene un postítulo provincial (diplomatura) sobre educación sexual para los docentes que tienen título de base", dijo el ministro y comentó que a fin de año tendrán los primeros docentes egresados de esta especialización y que ellos serán los encargados de comenzar a dictar ESI como una materia obligatoria.







En la calle

DIARIO DE CUYO realizó un sondeo entre alumnos sanjuaninos de nivel Secundario sobre educación sexual. El 80% de los estudiantes consultados, de entre 12 y 18 años, dijo que se conoce sobre métodos anticonceptivos por lo aprendido en la calle. Es decir, en charlas con amigos o por lo que se ve en internet.



Deuda pendiente

De este sondeo también se desprendió datos interesantes como que el 65% de los chicos encuestados dijo que no tenían educación sexual en las escuelas, mientras que el 35%, que sí. De este 35%, el 92% de los alumnos agregó que estaba insatisfecho con lo que aprende y que le parece insuficiente.