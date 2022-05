El tiempo no ayudó, por el contrario, el viento fue más intenso a medida que avanzaba la tarde, la temperatura fue baja y el cielo estuvo cubierto de nubes negras. Pero eso no fue ninguna excusa para 6.000 personas que decidieron celebrar el 25 de Mayo con música y comidas típicas en el Complejo Costanera, que no vivía un festejo patrio desde 2019, antes de la pandemia. Pastelitos humeantes, asado en pan, el canto de los artistas y las danzas que se improvisaron bajo el escenario le pusieron calor y color a la fría jornada en Chimbas.

El Ministerio de Turismo habilitó el Costanera Complejo Ferial pasado el mediodía. Y las primeras familias se aseguraron rápidamente mesas y sillas para tener ubicaciones privilegiadas frente al escenario principal, que en cualquier otro caso hubiese significado estar lo más cerca posible pero ahora fue más valorado el abrigo que ofreció un encarpado, que de paso contó con algunas estufas de pie.

Comidas típicas. Los puestos en el patio de comidas no dieron abasto y entre los platos más solicitados estuvieron los pastelitos.

Varias familias llevaron sus almuerzos desde casa, pero la mayoría optó por comprar en los puestos del patio de comidas. La oferta fue variada, por supuesto que con mayoría de comidas típicas como pastelitos, empanadas, carne con verduras y asado, pero también se pudo comprar choris y hamburguesas. Y, ya más avanzada la tarde, aparecieron las sopaipillas y el chocolate en algunos de los stands. Todo fue bienvenido para luchar contra el frío, que no dio tregua.

En el escenario principal estuvieron Ángeles Domínguez, Tayte, Giselle Aldeco y Los Manseros Santiagueños, mientras que hubo un escenario alternativo que fue montado a metros del ingreso principal, que a lo largo de la jornada vio pasar intervenciones artísticas de distinto tipo.

Los asistentes sin dudas que fueron con ganas de celebrar, por eso tuvieron protagonismo aquellos que dejaron sus mesas para bailar al ritmo de los artistas. No faltaron las cuecas, los gatos y alguno que otro que se animó al zapateo, a los pies del escenario.

Tradición. Frente al escenario se armó el baile, como sucede en las peñas y fiestas. Fue una hermosa celebración patria.

Por otro lado, el festejo patrio se realizó con la base de las ferias culturales, por lo tanto también hubo carpas con productores y artesanos que ofrecieron sus trabajos en un sector de carpas.

La entrada fue gratuita, por lo que hubo un constante ir y venir de personas que ingresaron y retiraron; pero fue sobre las 16 que se vio un movimiento más intenso, fundamentalmente por los seguidores de Los Manseros. Fue un gran reencuentro patrio en el Costanera, que después de la pandemia finalmente pudo vestirse de celeste y blanco.

Alternativas. Las personas pudieron recorrer el predio para pasear por la feria cultural o disfrutar las intervenciones artísticas.

PROTAGONISTAS

Nelio Neyra - Jubilado

"Esto es una gran posibilidad de poder celebrar el Día de la Patria en familia, sin importar cuánto frío haga. Es volver a encontrarnos en un lugar así y en lo personal para mí es poder dar gracias de vivir otro 25 de Mayo. No tenemos que olvidar que para llegar a este día y poder festejar de esta manera tenemos que estar agradecidos de lo que nuestras grandes figuras de la historia hicieron por nosotros, hace dos siglos"

Rolando Ruarte - Chofer

"Para mí es muy positivo poder tener otra vez este tipo de festejos, más que nada después de un par de años en los que justamente deseábamos poder vivirlos nuevamente. Ahora vine al Costanera fundamentalmente para ver Los Manseros Santiagueños, pero además a disfrutar de la celebración en general, a dar un paseo por los artesanos y el predio, a pesar del mal tiempo que esta vez no nos acompañó".

Marcela Angel - Empleada

Vinimos en familia a pasar el 25 de Mayo de una manera diferente. Al predio de la Costanera lo veo bien, con mucha gente y creo que poder vivir una jornada patria de esta manera no es algo de todos los días; además de que venimos dos dos años muy difíciles. En casa dijimos: hagamos algo diferente en el feriado y por eso vinimos para acá. Nos gusta la música y que mejor que hacerlo en familia.

Juan C. Esquibel - Metalúrgico

"Nuestra tradición es hermosa y me parece realmente muy bueno que se organicen este tipo de actividades, accesibles para todo y en un lugar tan lindo como el Costanera, al que hay que aprovecharlo cada vez que se pueda. Yo siento que vivir en 25 de Mayo de esta manera despierta lo que somos, la parte gaucha que tenemos dentro. Soy un apasionado de nuestras cosas, de la tradición argentina y por eso disfruto mucho eventos como este".