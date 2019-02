El Intendente de Capital inauguró las obras de pavimentación de calle Teresa de Ascencio y Repotenciación de alumbrado de Lateral norte de Avenida de Circunvalación, en Concepción.

Aranda explicó la metodología de trabajo de su gestión al decir “nosotros salimos a caminar para hablar con los vecinos, y esto implica enterarse de las necesidades y recibir críticas. Y esas críticas sirven para mejorar. Y nosotros vamos buscando la solución a esas críticas. Esa es nuestra forma de trabajar. De la mano de los vecinos, y entendemos que es la manera correcta”.



El Intendente continuó diciendo “tenemos muchos proyectos para delante, uno de ellos es el presupuesto participativo y esto quiere decir que una parte de nuestro presupuesto estará destinado a lo que los vecinos de cada barrio nos indique. Estamos trabajando así pero ahora queremos que quede plasmado en nuestro presupuesto. Es una de las formas de construir participación ciudadana, que los vecinos se adueñen de los destinos de la Ciudad”.



Además resaltó que estos trabajos de pavimentación “que tanto habían pedido, no lo hubiéramos podido hacer si no es por el programa de pavimentación que lleva adelante la provincia en nombre de nuestro gobernador, Sergio Uñac. Porque sin él, no hubiéramos podido logar este pavimento ni tanto otros que hemos hecho y estamos haciendo en la Ciudad”.



Anunció que próximamente comenzarán los trabajos de remodelación y recuperación del espacio verde del lugar para que los vecinos puedan disfrutar aún más.