El 28 de diciembre un amigo le envió un mensaje con la imagen. Cuando la vio, Roberto Luna se enojó mucho con él porque pensó que se trataba de una broma de muy mal gusto. Sin embargo, la sorpresa fue grande cuando del otro lado del teléfono escuchó que no era un chiste, sino un cartel que había encontrado en la vía pública en el que lo escrachaban por el supuesto abuso de menores.

"Este hombre entra a tu casa por amistad y confianza, en la noche te visita, te da sedantes durante la cena y abusa de tus nenas mientras dormís", reza el cartel que empapela parte de la ciudad.

Al parecer, el tema había quedado ahí hasta que hace dos días, su jefe le pidió charlar con él. "Yo soy sereno y me llamó para preguntarme si tenía problemas con alguien, algún inconveniente, porque también había visto el cartel. Le dije que no tenía nada que ver y me fui hasta la Central de Policía para hacer la denuncia", dijo a DIARIO DE CUYO.

"Se metieron a mi Facebook, bajaron la foto y le pusieron el cartel para ensuciarme. Yo jamás hetenido problemas con nadie, no tengo deudas, sospecho, pero no tengo certezas. No sé cómo se puede llegar tan bajo. No lo acepto y no lo voy a permitir", agregó.

Por el caso se pidió la intervención del Tercer Juzgado de Faltas. El hombre pidió que por favor revisen las cámaras de la zona para ver quién pegó los afiches en la vía pública.

"Estoy tranquilo porque sé quién soy, pero la mente de la gente no puede caer tan bajo", concluyó.