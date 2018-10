La Educación Sexual Integral suma un nuevo capítulo en la provincia. El próximo domingo se realizará un Familiazo, un encuentro contra la ESI con "Ideología de Género". Este encuentro será en la plaza Gertrudis Funes, desde las 16,30. En este contexto, DIARIO DE CUYO habló con representantes de organizaciones que están a favor y en contra del dictado de estos contenidos (ver aparte), quienes dieron sus posturas y sus argumentos por los que apoyan o no estos contenidos.



Hace unas semanas la provincia adhirió a la Ley de Educación Sexual Integral. Es decir, que a partir del año que viene estos contenidos deberán ser incluidos en la currícula de todas las escuelas. Es por esto, que el Ministerio de Educación de San Juan comenzó a preparar a docentes para que en el ciclo lectivo 2019 dicten esta materia en algunas escuelas que están ubicadas en zonas o barrios que son considerados vulnerables, según un mapa de relevamiento que tiene el Ministerio de Salud. El dictado no será obligatorio en todas las escuelas, pues los docentes que darán este espacio curricular serán los primeros egresados de la Especialización Superior en Educación Sexual que dicta la Escuela de la Familia y no son la cantidad necesaria para cubrir todos los cargos. Estas vacantes se cubrirán paulatinamente, a medida que egresen nuevos docentes especializados en ESI.



En este contexto en San Juan se formó el grupo "Con Mis Hijos no te Metas" que está en contra del dictado de muchos contenidos, relacionados a los géneros. Pues en la provincia se busca que el dictado sea igualitario para escuelas de gestión estatal y privada. Dijeron que en las escuelas confesionales podrán enseñar sus valores y sus creencias, pero no deberán dejar de brindar toda la información. Sumado a esto, a nivel Nacional se debate en comisiones de la Cámara de Diputados la modificación de la Ley de Educación Sexual, para incluir en la normativa de manera explícita algunas temáticas, como por ejemplo las que tienen que ver con la homosexualidad. Esto, supuestamente para que los contenidos sean dictados de la misma manera en todas las instituciones educativas. Es por esto que en San Juan juntan firmas para oponerse.



Especialización

Actualmente hay cerca de 30 docentes haciendo la capacitación para dictar ESI en San Juan. Este año egresarán los primeros docentes que enseñarán estos contenidos. Esta capacitación se dicta en la Escuela de la Familia, en el edificio de la Antonio Torres.

Dos posturas

En defensa de la ESI

Gabriela Trad, del colectivo Ni Una Menos, uno de los grupos que está a favor del dictado de la ESI en las escuelas, dio su postura y comentó cuáles son los argumentos que tienen para defender estos contenidos.



*"Defendemos una educación sexual que está basada en el conocimiento científico, que tiene perspectiva integral y de género, para reconocer las distintas identidades que hoy hay en la sociedad. No podemos desinformar a la gente en base a nuestras creencias. No podemos negar que en Argentina hay derecho al aborto no punible y al matrimonio igualitario; y que son derechos de las personas y no podemos impedir que eso se aprenda".



*"Los niños son personas distintas a sus padres y no son una propiedad de ellos. Los papás tienen que velar sobre su cuidado, pero hay cuestiones sobre las que no pueden decidir. Se tiene que respetar los derechos de los niños. Las cuestiones de género atraviesan a todas las personas. No se busca que la familia esté aislada. Se trata de un desarrollo de comunicación, pues muchos de los problemas sociales que vemos se podrían evitar con la educación sexual".



*"Los contenidos que dicen -los de la otra vereda- son parte de un fantasma que recorre muchas mentes. Son rumores basados en la desinformación. Lo sexual no sólo tiene que ver con sexo, sino con muchos aspectos como por ejemplo qué ropa elegimos, cómo nos relacionamos y cómo tratamos o discriminamos a las demás personas. La ESI es parte de aprender a convivir con el mundo de hoy".



*"Es peligroso cuando se pretende decir que la ESI se debe impartir en las casas a través de los padres. Muchos de los abusos se dan en los entornos familiares y son justamente los padres los que no enseñan que los chicos no deben dejarse tocar. En esos espacios -las casas de familia- es donde más ocurren estas situaciones y donde más quedan encubiertas".



*"Todo se debe enseñar, sin imponer valores de un solo sector de la población. Los contenidos están delimitados para cada nivel. No se puede enseñar lo mismo a un niño de jardín que a uno de la secundaria".

Contra la ideología de género

Nadya Flores es una de las referentes en San Juan de "Con Mis Hijos no te Metas", el grupo que se opone a que se dicte de manera igualitaria la ESI en todas las escuelas y que se toquen algunas temáticas relacionadas a la ideología de género. Este grupo junta firmas para que esto no se dicte en San Juan. Flores dio sus argumentos por los cuales estas temáticas no deben ser abarcadas en las escuelas de la provincia.



*"No estamos en contra de la educación sexual, sino de la ideología de género. Es decir, basarse en las ideas de género, pero no aceptar la realidad humana de varón y mujer, quitando esa realidad y dejando a los niños en una confusión. Que un adulto quiera ser lo que quiera lo respetamos, pero no queremos que a los niños se los quiera poner en esta situación de conflictividad con su sexualidad. Esto -la ideología de género- está basada en ideas anticientíficas".



*"Los niños están reafirmándose cuando ven a la mamá y al papá. Esta educación impone que los niños deben elegir desde el Nivel Inicial el sexo que quieren tener. Mientras que el Estado les quita el derecho a los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos según la moral. Los padres deben ser los responsables de enseñarles a sus hijos".



*"Con esta educación se los va a hipersexualizar con tocamientos y con cosas que dejan de ser buenas costumbres y pasan a empujar a los niños a relaciones precoces. Esto, para luego imponer el aborto como solución".



*"La ideología de género es la destrucción de la familia tradicional. Lo que quieren es bajar la población -índice poblacional- a como dé lugar. Nosotros no queremos que esto suceda. Esta ley introduce el adoctrinamiento de género desde nivel inicial".



*Sobre la preparación de los contenidos dijo: "Basta saber que cuando fue lo del aborto, el Ministerio de Salud de la Nación firmó convenios con la Fundación Huésped, donde trabaja esta gente que está infectada con VIH, que llevaron una vida con todos estos contenidos. Esto, para que sean los encargados de armar este material", concluyó.