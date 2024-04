En tiempos donde las noticias malas son las que sobran, a veces aparecen de las otras, esas que entregan algo de aire fresco.

Este es el caso de una mujer que dio por perdido su dinero y que, por fortuna, apareció una mano amiga para devolvérselo, junto a los documentos.

Esta historia ocurrió el martes en Albardón, cuando Estefanía fue a sacar plata del cajero departamental para pagar la abultada boleta de luz que le había llegado. Extrajo $185 mil, salió y luego de caminar unas cuadras se dio cuenta que había perdido la billetera que había guardado en un bolso.

"Me empecé a sentir mal. La gente me miraba y me preguntaba si me sentía bien. Yo no sabía que hacer, Tuve que regresar a casa, porque iba muy descompuesta", contó Estefanía, de acuerdo a lo que refleja el sito Info Albardón.

Desahuciada, sin esperanzas de recuperar el dinero y una hora después, golpearon la puerta de su casa, "¿a usted se le ha perdido algo?", preguntó la chica. Le traía la billetera con todo, dinero y documentos (allí estaba la dirección). El ángel de la guarda de Estefanía se identificó como Yésica Luna, una mujer del departamento , más precisamente de Villa San Miguel.