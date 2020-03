Camufladas, con datos que parecen totalmente certeros, provenientes de un lugar supuestamente confiable y con información que muchas veces hace que hasta el más calmo pierda los estribos, las fake news (noticias falsas) ganan terreno casi con la misma velocidad que lo hace el coronavirus en el mundo. Y San Juan no está exento de esta vorágine. En este contexto, periodistas locales comentaron cómo hacen para combatir estos mensajes y pidieron a la población que siga informándose por medios formales y que trate de evitar estas cadenas, que sólo aportan pánico. Los periodistas consultados fueron Daniela Pinardi, conductora y productora de Telesol; Francisco Torti, director de diario El Zonda; Damián Vallejos, jefe de Plataformas Digitales de diario Huarpe; Juan Pereyra, periodista de radio Sarmiento y Osvaldo Benmuyal, periodista y propietario de Estación Claridad.

Conscientes de que el trabajo de los periodistas es cada día más complejo, porque muchas puertas se cerraron, las conferencias de prensas sólo se dan a través de internet (foto) y porque cuesta mucho conseguir la información, todos coincidieron que el trabajo se hace con mucho compromiso y con responsabilidad. De hecho, según un balance realizado por ellos mismos, los medios locales están a la altura de la circunstancias y cumplen su rol de comunicadores y educadores. "Hicimos una campaña con las caras visibles de nuestro canal y con datos de la Organización Mundial de la Salud y con recomendaciones. En la pausas concientizamos con estos mensajes" dijo Pinardi y los demás periodistas comentaron que a través de entrevistas con profesionales, videos, infografías y las mismas noticias buscan resaltar casi a diario las medidas de prevención, los síntomas y todo lo que hay que saber sobre este virus.

"La proliferación de mensajes falsos es algo con lo que debemos lidiar a diario. Estamos desbordados y si bien las redes tienen atención masiva considero que no juegan un buen papel informativo. Crean zozobra innecesaria. Los audios con noticias falsas los descartamos y sólo manejamos la información oficial", dijo Benmuyal al dar su opinión sobre cómo los medios locales tratan las fake news. En concordancia con "el Pajarito", Torti, de El Zonda, comentó que todos sus periodistas están abocados a estas informaciones y que ellos comenzaron a trabajar de manera minuciosa para evitar informar de manera incorrecta. "Pusimos especial cuidado en no compartir cualquier información que no esté chequeada. No podemos hacernos eco de cualquier versión que circula masivamente. Los usuarios de la redes también tenemos que tener la responsabilidad de no compartir estos mensajes" dijo y agregó: "Los medios no buscan ser alarmistas, ni amarillistas".

Resaltando que a diario piden a la audiencia, lectores o televidentes que no compartan todo lo que les llega por las redes sociales los periodistas dijeron que la gente debe aferrarse más a la información de los medios tradicionales. "Nosotros descartamos automáticamente los mensajes virales. Hay algunos que nos llevan días poder chequearlos y si no podemos corroborar la veracidad no lo compartimos. Siempre pedimos, a nuestros televidentes, que no se dejen llevar por los mensajes virales porque sólo generan una psicosis innecesaria", agregó Pinardi. Por su parte, Vallejos dijo: "Hay mucha ansiedad, pero mucha responsabilidad en los medios de comunicación. En diario Huarpe tenemos nuestro protocolo. Todo lo chequeamos, incluso más de lo cotidiano. Sobre todo por los audios que circulan en las redes sociales. Estamos siendo muy cautos". Mientras que Pereyra resaltó la importancia de los medios de comunicación que trabajan de manera seria. "Nos manejamos con datos oficiales. Buscamos profesionales para que lleven claridad. A algunos -medios- aún les falta entender que en estos casos no importa la primicia, sino informar bien", concluyó.

Conferencias, vía internet

"Se solicita a la ciudadanía informarse única y exclusivamente por vías oficiales y no hacer circular en redes sociales información de fuentes no reconocidas", dijo el gobernador Sergio Uñac durante la conferencia de prensa que se brindó el miércoles pasado. Desde el lunes de esta semana el Ministerio de Salud y todas las reparticiones comenzaron a brindar, a la prensa, la información vía internet para evitar que los periodistas se reúnan en un mismo lugar y deban trasladarse.

Protagonistas

DANIELA PINARDI- Telesol

"Los medios no generamos pánico, creo que la gente no toma dimensión de la gravedad de la situación. La prueba está en que en los barrios los chicos están jugando en las plazas".

DAMIÁN VALLEJOS - Diario Huarpe

"Tomamos las opiniones y las noticias de las redes sociales con mucha con cautela y cuando tenemos las palabras oficiales las compartimos más para tranquilizar a la gente".

OSVALDO BENMUYAL- Estación Claridad

"Los periodistas locales dejamos de lado el orgullo y la altanería de querer ser los primeros al informar. Dar las noticias anticipadamente no nos hace mejor periodistas o medios".

FRANCISCO TORTI - Diario El Zonda

"En El Zonda consideramos que no está de más publicar, si es necesario todos los días, las medidas de prevención de la enfermedad, pero eso no significa contagiar pánico".

JUAN PEREYRA - Radio Sarmiento

"Los medios tradicionales estamos trabajando de manera seria. Brindamos la información que es oficial y con esos datos tratamos de combatir la desinformación que generan las redes".

Datos

Para los abuelos

La Dirección de Políticas para el Adulto Mayor puso en marcha un nuevo proyecto para que los abuelos sigan participando en las actividades propuestas en los talleres. A través de Internet comparten juegos o clases de cocina.

Clases de deporte

La Secretaría de Deportes, por intermedio de la Dirección de Alto Rendimiento, estableció una serie de ejercicios que pueden realizarse desde el hogar. Esto se puede encontrar en las redes de esta repartición.

Desde los gimnasios

Clubes y gimnasios locales también usan internet para que sus socios no pierdan el estado físico y puedan hacer la cuarentena. A través de videos y clases en vivo las personas pueden hacer diferentes rutinas.

En Rawson

A través de aulas virtuales la Municipalidad de Rawson comenzó a difundir clases para que todos los talleres que ofrecen para la comunidad puedan continuar, a pesar del aislamiento que se pidió para evitar el coronavirus.

Controles en la calle

Si bien ayer la cuarentena no era obligatoria para todas las personas, la Policía de San Juan recorrió las calles del centro sanjuanino, pues está restringida la circulación en espacios públicos y la práctica deportiva en espacios abiertos o cerrados. Durante estas recorridas pidieron documentación a la gente y solicitaron que se retiraran de estos sitios por precaución.