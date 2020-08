En el Gobierno provincial decidieron ayer flexibilizar en Caucete las medidas de control tanto de ingreso y egreso de mercadería como de productores, entre ellos muchos viñateros, que tienen propiedades y que no podían llegar para trabajar sus fincas. Las medidas fueron adoptadas luego de un corte en la Ruta 20, a la altura de la calle Zapata (ex Caico), que agricultores de la zona y áreas aledañas impulsaron en la mañana en protesta por las medidas restrictivas que habían sido impuestas hasta ahora.

Después de una semana bajo estrictas medidas de aislamiento por el brote de varios casos de Covid-19, que incluso ya generó contagios en otros departamentos, un grupo de productores tanto de Caucete como de otros con propiedades en la zona, llevaron adelante un corte en la ruta, que se prolongó desde las 9,30 y que finalizó después de casi una hora. La queja era porque hay viñateros que tienen propiedades en Caucete y que desde hace una semana no pueden llegar a sus fincas en una época en la que se están llevando adelante distintas labores culturales, como la poda. Pero también hay productores en el departamento, como en el caso de Antonio Márquez, que tiene un tambo, y que desde hace una semana no podía sacar sus productos, como quesos, leche, ricota y yogures, para distribuirlos a sus clientes en otros puntos de la provincia. Como él también hay abastecedores de carne que la distribuyen en San Martín, 25 de Mayo y 9 de Julio y que tampoco podían entregar sus productos, y aserraderos que fabrican pallets, con el mismo inconveniente.

En una improvisada reunión en la ruta, el ministro de la Producción, Andrés Díaz Cano, junto al secretario de Agricultura, Marcelo Balderramo, y otros funcionarios, como el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, dialogaron con los protagonistas del corte que, durante casi una hora, no dejaron pasar ninguna movilidad. Y acordaron flexibilizar los ingresos y egresos, tanto de personas como de mercadería.

Complicada. El movimiento de mercadería para los negocios se hace en la terminal, pero es un caos por la gran cantidad de movilidades que se juntan.

En el caso de los finqueros, según explicó Munisaga, podrán ingresar a Caucete de 10 a 18, luego de tramitar un permiso especial y con control policial. En el caso de los productores o empresarios cauceteros, podrán salir en el mismo horario, luego de tramitar también un permiso, y de acreditar que no son portadores del virus, con el correspondiente certificado. Hasta ayer no se definía cómo iba a ser la descarga de la mercadería. La propuesta era que el transporte que realice las entregas deberá contar con un chofer más un ayudante quien, al salir de Caucete y mientras dure la distribución, pasará a la parte trasera del vehículo. El chofer hará las entregas de los productos y su ayudante no deberá descender de la movilidad. Además, las entregas se harán sin ingresar al local con un mínimo de 2 metros de distancia con las personas que reciban la mercadería.

Los que esperaban un cambio en la modalidad impuesta hasta ahora eran los comerciantes cauceteros. Es que toda la mercadería, incluida carnes, pollos y lácteos, llegan a un centro de distribución armado en la Terminal de ómnibus, junto al Barrio Justo Castro 1. Y desde allí cada dueño de un negocio debe ir a retirar su pedido. La queja, según dio a conocer Luis Agulles, de la Cámara de Comercio, es que los comerciantes no cuentan, por ejemplo, con vehículos refrigerados para trasladar los productos que demandan frío. Y que muchos, de zonas alejadas, incluso tienen que contratar un flete para llevar la mercadería, lo que les encarece sensiblemente los costos en épocas de ventas complicadas. Tampoco hay instalaciones adecuadas para hacer el transbordo y lo terminan haciendo en la calle, lo que demora sensiblemente la tarea.

Agulles dijo que habían presentado un protocolo para que los camiones, sobre todo de productos refrigerados, lleguen a los comercios con control policial y bajo medidas estrictas de seguridad para prevenir contagios. Por ejemplo que el transporte cuente con un chofer más un ayudante que, al ingresar a Caucete, se ubicará en la parte trasera del vehículo y no descenderá. Y el chofer hará las entregas. Pero hasta ayer no tenían respuesta.

Horario

8 Es la cantidad de horas permitidas para el ingreso y egreso tanto de personas como de mercadería a Caucete.

Bloqueo

Caucete es el único departamento, hasta ahora, que permanece totalmente aislado porque fue el foco de un nuevo brote de contagios que ha comenzado a extenderse por otras zonas.