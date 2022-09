Ana Sánchez, secretaria de Educación, se refirió a la recomendación del psicólogo Luis Lucero de no evaluar más a los alumnos con notas numéricas. La funcionaria dijo que no está en "agenda modificar el sistema de evaluación y calificación".

"Nuestro sistema es cuantitativo y no hemos pensado ningún cambio al respecto. Hoy evaluamos y calificamos, sacamos promedios y en muchas ocasiones son determinantes para decir si alcanzó los objetivos, si promociona si llega al cuerpo de bandera o no", explicó Sánchez, en Demasiada Información, en Radio Sarmiento.

"Yo no me cuestionaría si está bien o mal. La evaluación siempre debe estar, por ahí habría que tener una consideración en los tiempos y modos de chicos en una situación especial. Dentro de la escuela hay situaciones muy distintas, pero es necesario pasar por una evaluación", agregó.

La secretaria de Educación afirmó que existe entre los jóvenes "un nivel muy bajo de tolerancia a la frustración". "Un reprobado para muchos chicos es una tragedia, es necesario ponerlos frente a la situación", continuó.

En este sentido agregó que los docentes ante situaciones complejas deberían analizar "la rigidez del método" de evaluación.

¿Qué dijo Lucero?

"Tenemos que saber que el adolescente está formando su identidad y todo tipo de valoración que se haga sobre ellos va a ser significativa. Es por esto que tenemos que cuestionarnos los instrumentos de evaluaciones que usamos. Se tiene que ver más el proceso de aprendizaje. Y tendríamos que preguntarnos si el resultado tiene que ser una nota o no, porque eso muchas veces no muestra que el chico haya aprendido. Tenemos que cuestionar las notas numéricas, que son una práctica que se viene pasando de generación en generación. Yo pienso que es importante que la escuela no tenga la cultura institucional del rendimiento (es decir, que el chico valga por ser buen estudiante), sino que tenemos que apuntar a que la cultura de la escuela sea de la inclusión, donde todos valgan por ser personas, cada uno con sus capacidades y diferencias".