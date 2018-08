Faltan horas no más para el festejo del Día del Niño y quienes no pudieron comprar los regalos con anticipación, se acercaron esta tarde hasta el centro comercial para no dejar a los más chiquitos sin un presente.

Ni el fuerte viento ni el frío fueron impedimento para que familias enteras aprovecharan las últimas horas del sábado para adquirir juguetes, zapatos y ropa.

Si bien los locales no lucieron abarrotados, se pudo observar mucho más movimiento que el habitual.