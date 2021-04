Con barbijo celeste y dos carteles, un hombre se encadenó esta mañana, durante la Apertura de Sesiones 2021, al mástil de la Bandera ubicado frente a la Legislatura. Su reclamo: trabajo.

Domingo Miguel Huerto, de 64 años, llegó desde Pocito y se ubicó sobre Avenida Libertador y Las Heras para reclamar por trabajo, una pensión y por su salud.

En sus manos sostenía un cartel que rezaba: "O me mata el virus, o el hambre". Y otro que indicaba: "Los políticos me robaron la dignidad".

"No tengo jubilación ni pensión estoy enfermo y Anses no te atiende te sacan corriendo no se meterme en las páginas web, me voy a quedar hasta que hable con algún político que me ayude", contó Huerto.

Y agregó, "no sólo yo la estoy pasando mal, hay miles de personas que están igual que yo".

Después de pasar casi la mitad del discurso del gobernador Sergio Uñac en el lugar, personal del Ministerio de Desarrollo Humano se acercó a él y le aseguró que iban a ayudarlo y a ofrecele asistencia. Como consecuencia, el hombre abandonó el reclamo.