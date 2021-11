Tras varios ataques, el conflicto con los perros callejeros suma un nuevo capítulo y abre otra polémica. Es que mientras desde Ambiente lanzaron una batería de acciones para frenar este problema, los proteccionistas piden más trabajo de parte del Estado. En este contexto, el secretario de Ambiente dijo que trabajarán para "desalentar" la práctica de alimentar a los perros de la calle porque con el paso del tiempo forman jaurías. Por su parte, desde la vereda de enfrente, los integrantes de algunas asociaciones proteccionistas consideran que no darles de comer a los perros callejeros no implica una solución al problema de las jaurías peligrosas que hay en la provincia.

Según Tello, la mayoría de las acciones que presentaron hace unos días, que incluyen hasta el trabajo de un camión para que recoja a los perros de la calle que son peligrosos, tienden a disminuir la presencia de canes sin dueño. "Tenemos que encontrar el equilibrio entre limitar los nacimientos mediantes la esterilización, hacer campañas de concientización, rescatar y reubicar los perros de la calle y desalentar la práctica de alimentarlos, porque eso hace que se transformen tarde o temprano en jaurías", dijo el funcionario y comentó que para eso saldrán a hacer campañas y reforzarán el trabajo que se hace desde el programa "Acompañame". En el mismo sentido, durante estas semanas, muchos lectores de DIARIO DE CUYO dejaron numerosos comentarios a través de las redes sociales pidiendo que los vecinos no alimenten a los perros de la calle.

Desde la vereda de enfrente, los proteccionistas, que ayer se manifestaron para pedir que los animales sean respetados en toda la provincia (ver aparte), dijeron que esta idea no servirá para ponerle fin al problema de los perros callejeros.

"Si uno no alimenta a los perros de la calle buscan la comida y se forman jaurías peligrosas. Romperán bolsas de basura o buscarán dónde comer. Lo que hay que hacer es trabajar más fuertemente en las esterilizaciones porque permanentemente vemos que los perros se reproducen", dijo una de las proteccionistas que participó ayer de la manifestación, mientras que Emilia Merino, que tiene un refugio con animales judicializados y que trabaja ad honorem por los canes, agregó: "La gente y el Gobierno tienen que tomar conciencia. Si un perro de la calle no es alimentado, atacará porque estará desesperado. Esto no va a ponerle fin al problema. Las jaurías no se arman por alimentar perros de la calle, sino porque no tenemos una política agresiva en contra del abandono de los animales".



1 de noviembre

Hace 14 días, en Albardón, una joven de 23 años murió producto de un feroz ataque de una jauría. Florencia Ledesma fue atacada por unos 6 perros y sufrió heridas muy graves; de hecho, los animales le arrancaron hasta la ropa.

3 de noviembre

Un niño de 6 años fue atacado por dos perros (foto) en Pocito. Fue rescatado por tres jóvenes que pasaban por el lugar. La mamá del niño comentó que debió ser hospitalizado por las heridas. Debieron hacerle puntos en sus brazos y glúteos.



10 de noviembre

Un chico de 15 años fue atacado por un grupo de perros en el barrio Los Horcones, en Rawson. Este ataque generó indignación en los vecinos, quienes dijeron que los animales atacaban a diario a las personas que pasaban por el lugar.



11 de noviembre

Por segunda vez, los perros del barrio Los Horcones atacaron a un adolescente. Esta vez, un joven de 14 que iba rumbo a la escuela fue rodeado, tirado al piso y mordido. Los vecinos intervinieron y ayudaron al chico, que sólo sufrió heridas menores.

Un reclamo por los animales callejeros

En la mañana de ayer, un grupo de proteccionistas se manifestó en las puertas de Casa de Gobierno, en Capital, para pedir que se refuerce el trabajo del Estado en la protección de los animales que viven en la calle. Es que, según lo que dijeron algunos de ellos, los perros que son considerados peligrosos están siendo "desaparecidos" por las autoridades. Ante esto, desde Ambiente aseguraron que el camión de rescate de jaurías busca sacar a los animales de la calle y que son reubicados en hogares. De hecho, hace unos días los perros del barrio Los Horcones fueron entregados a proteccionistas para su resguardo. Durante la manifestación, que terminó con la presencia de la Policía, desde las ONG pidieron que se aumente el trabajo relacionado a las esterilizaciones, porque ellos, de manera voluntaria, muchas veces no dan abasto con este trabajo, según manifestaron.