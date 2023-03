Especialistas de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) abrieron una convocatoria a alumnos que vivan en el Gran San Juan y quieran colaborar permitiendo que entierren en sus casas sensores sísmicos. La inédita iniciativa forma parte de un proyecto internacional que busca analizar cómo reacciona el suelo de la zona ante los movimientos telúricos, con el fin de mejorar las normas de construcción sismorresistente.

Es desde el Gabinete de Sismotectónica, dependiente del Departamento de Geofísica y Astronomía de la FCEFN, que solicitaron a los estudiantes de todas las carreras la colaboración para instalar los 100 sensores que servirán para realizar un estudio de microzonificación sísmica en los departamentos Capital, Santa Lucía, Rivadavia, Rawson y Chimbas.

Según explicaron los expertos, los sensores a colocar tienen 20 cm de longitud que se instalan bajo tierra (a menos de un metro de profundidad) y estarán midiendo durante tres a cuatro semanas. Es por la seguridad del equipamiento que se necesita domicilios donde instalarlos.

“Son sensores pequeños que registrarán durante un mes todas las señales u ondas sísmicas que lleguen. Por eso pedimos colaboración a estudiantes que puedan aportar un lugar en un patio para proteger este sensor. Esos sensores después tenemos que devolverlos al megaproyecto del cual forma parte esta microzonificación”, explicó Gustavo Ortiz, vicedirector del Departamento de Geofísica y Astronomía.

La instalación se realizará entre el 3 y 7 de abril. Durante esos días se contactará con estudiantes para coordinar el trabajo de instalación, que durará aproximadamente 15 minutos.

Ortiz comentó además que, lo novedoso de este estudio es que se enfoca en determinar cómo reacciona el suelo ante un evento sísmico, es decir, “cómo reaccionan las capas del suelo, si se amplifica o no la señal; eso nos va a permitir conocer mucho más a la hora de edificar. Estos sensores antes no habían sido dispuestos en Argentina, en este país no contamos con ellos. Vienen desde Estados Unidos y los usaremos para este estudio”.

Este proyecto, que tiene tintes multidisciplinarios (importa a la ingeniería civil y a la arquitectura) y además se hace de manera conjunta con el Instituto de Prevención Sísmica (INPRES), lo venía desarrollando la fallecida doctora Patricia Alvarado, investigadora de la UNSJ, quien fue directora de ese Instituto. El trabajo cuenta con personal de investigación de la Universidad de Arizona y otras universidades de Estados Unidos y también de Chile.

Si sos estudiante de la UNSJ y creés que tu domicilio podría estar en la base de datos como posible lugar para colocar un sensor, escribí y anotate en este formulario (hacer click aquí).

*Con información de la UNSJ