La adicción a los videojuegos. Aislamiento, enojo y bajo rendimiento escolar son síntomas de una posible adicción a los videojuegos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizó, luego de 28 años, la Clasificación Internacional de Enfermedades. De ese nuevo listado, uno de los cambios más llamativos a nivel mundial fue la inclusión de la adicción a los videojuegos como un nuevo trastorno mental. En este contexto, DIARIO DE CUYO habló con algunos especialistas quienes comentaron que en la provincia comenzaron a recibir consultas, pero que la mayoría llega sin saber que se trata de este trastorno. Es decir, muchos papás piden ayuda porque sus hijos están agresivos o les va mal en la escuela, entre otras cosas, y finalmente se termina detectando la adicción a los videojuegos. "Las consultas que recibimos se hacen porque el chico está agresivo, se opone a todo, se aísla o no duerme, entre otras cosas. Finalmente, esto resulta ser la punta del iceberg.

Cuando empezamos a escarbar un poco detectamos lo demás -por la adicción-. No recibimos casos de manera estandarizadas como una adicción", dijo Raúl Ontiveros, director de Abordaje de Adicciones de la provincia. Mientras que Gabriel Martínez, psicólogo especializado en el uso de la tecnología, dijo que para evitar este problema es fundamental controlar el tiempo de exposición de un chico a estos juegos.

Desde la OMS dijeron que si la persona juega sin parar, deja de salir con sus amigos, deja de hacer actividades con sus padres, se aísla, no estudia, no duerme y sólo quiere jugar, eso significa que podría tener un comportamiento adictivo y que tiene que buscar ayuda. En este sentido, los especialistas sanjuaninos coincidieron y dijeron que era fundamental que esto se incluyera, sobre todo para que se tome conciencia. Es que, si bien en San Juan no hay casos extremos de esta adicción hay lugares en los que es incontrolable.

"Nosotros vemos casos en los que un chico tiene adicción a alguna sustancia y descubrimos que su hermanito chiquito vive prendido a la computadora. Hay uno que se fuga con la droga y hay otro que se fuga con el aparatito, al fin y al cabo es lo mismo. La adicción significa fugarse de situaciones angustiantes. Esto sucede porque son chicos solos y con figuras ausentes", dijo Ontiveros y explicó que en San Juan no hay un programa o institución que trabaje de manera estructurada sobre este tema porque no se recibe una masa de consultas. Sólo se trata de casos aislados, pero que igualmente son tratados.

"Los papás deben entender que esto es peligroso también. Hay muchos que piensan, y que tienen una idea equivocada, que en casa no corren peligro y por eso los dejan que estén todo el día jugando", dijo Gabriel Martínez y explicó que hace años se busca que esta adicción sea incluida como una enfermedad, pero que muchas empresas hicieron "lobby" para que no ocurriera. "Hace un tiempo esto estuvo a punto de suceder y Nintendo sacó la consola en la que los chicos se mueven y hacen ejercicio mientras juegan, pero desde mi punto de vista eso es insuficiente", dijo que la mayoría de los padres consulta por el bajo rendimiento y la agresividad de sus hijos. A la vez, ambos admitieron que si bien esto es un problema que afecta generalmente a adolescentes y niños, hay adultos que también deberían consultar por esta adicción.

Las Claves