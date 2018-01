En Astica. La Quebrada de las Golondrinas en Astica es uno de los atractivos que tiene Valle Fértil para los turistas que empezaron a llegar al departamento.

Los últimos días de diciembre y el comienzo del mes de enero esperanzaban a los prestadores turísticos. Es que, si bien la reserva hotelera apenas llegaba al 30%, en promedio la mayoría esperaba que llegara más gente, pues muchos visitan los departamentos sin hacer reserva previa de hospedaje. Sin embargo, el fin de año y los primeros días de 2018 no cubrieron las expectativas. Es que la ocupación llega al 25%, pues algunas reservas se cayeron a último momento. Ahora, los hoteleros ponen fichas a que los turistas lleguen después de Reyes, que se celebra el 6 de enero. Este dato salió de un relevamiento que realizó DIARIO DE CUYO entre 20 prestadores turísticos de Calingasta, Iglesia, Valle Fértil y Jáchal.



Con el objetivo de captar más visitantes, desde hace unos años los prestadores de los cuatro departamentos turísticos de San Juan empezaron a implementar la estrategia de subir poco las tarifas y esto los favoreció. Sin embargo, ahora esto no sucedió e incluso muchos prestadores comentaron que hasta están cobrando menos que en las vacaciones pasadas, para ver si pueden atraer a la gente. Según lo que dijeron, en lo que va del verano la ocupación es muy pobre y las reservas no son muy altas para las próximas semanas. Pese a este panorama poco alentador, la gente del rubro mantiene la esperanza que la situación mejore después del festejo de Reyes.



Según los prestadores de Iglesia y Valle Fértil ellos tienen una ocupación del 32%, en promedio, en cada departamento. Si bien hay algunos que tienen las cabañas casi todas ocupadas, hay otros que no recibieron ni siquiera a un turista. Por su parte, Jáchal y Calingasta están en promedio con el 17,5% de ocupación hotelera.



"De 8 cabañas que tenemos, sólo tenemos ocupadas 2. Nosotros bajamos 500 pesos la noche, en una cabaña para 6 personas, pero ni eso nos trajo más turistas. Esperamos que después de Reyes venga más gente, porque para esa época tenemos un poco más de reservas", dijo Omar Soria, de Cabañas Ebemys, de Valle Fértil. Al igual que él otros prestadores dijeron que calculan que para la semana que viene la gente volverá a tener un poco más de dinero, con el pago de los sueldos y no tendrá grandes gastos como los que se generaron para las fiestas de Navidad y fin de año. Además, muchos dijeron que esperan que no se les caigan las reservas que tienen hechas, como les sucedió en estos días.

Calingasta

200 pesos, en promedio, cuesta pasar una noche por persona.

Valle Fértil

300 pesos cuesta el hospedaje por una noche como mínimo.

Iglesia

2.000 pesos cuesta una cabaña para 6 personas, en promedio.

Jáchal

1.000 pesos, como mínimo, cuesta una cabaña para 4 personas.