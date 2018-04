Cansados de no obtener respuestas, los padres de nivel inicial de la escuela José Pedro Cortínez de Santa Lucía decidieron retirar a sus hijos y protestar en la puerta del establecimiento. Es que según informaron, desde comienzo de año no hay portero y las condiciones de limpieza no son las mejores.

Ante la falta de personal de limpieza, semanas atrás los padres se pusieron manos a la obra y ellos mismo limpiaron las aulas a las que diariamente asisten más de 50 alumnos de 4 y 5 años.

“Hoy llegamos y nos encontramos a las docentes limpiando las mesas con resto de chocolatada de días atrás. Es una situación que no se soporta más”, afirmó una de las madres.

Los padres afirman que es habitual encontrar las instalaciones donde también les brindan el desayuno sucias y hasta con cucarachas.